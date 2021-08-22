«Лион» и «Клермон Фут» сыграли вничью в чемпионате Франции
«Лион» и «Клермон Фут» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Франции — 3:3.
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«Лион» и «Клермон Фут» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Франции — 3:3.
У хозяев дублем отметился Мусса Дембеле. Еще один мяч в ворота соперника отправил Лукас Пакета.
В составе гостей голы забивал Эльбасан Рашани, который отличился дважды. Один мяч в свои ворота отправил защитник «Лиона» Синали Диоманде.
Голы: Дембеле, 5 — с пенальти (1:0). Диоманде, 12 — в свои ворота (1:1). Дембеле, 21 (2:1). Лукас Пакета, 45+2 (3:1). Рашани, 80 (3:2). Рашани, 90+1 (3:3).