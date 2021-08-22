Дубль Смолова принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»

Встреча прошла в воскресенье, 22 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. В составе победителей дублем отметился Федор Смолов. У краснодарцев гол на счету Джона Кордобы.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 11 очков и выйти на третье место в турнирной таблице. «Краснодар» имеет в активе шесть очков и находится на девятой позиции.