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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смолов снова разрывает РПЛ. Дубль форварда принес «Локо» победу над «Краснодаром»

Нападающий красно-зеленых единолично возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.

Локомотив
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Возвращение Крыховяка

Гжегож Крыховяк перешел в «Краснодар» в начале августа. Поляк даже успел сыграть за «Локомотив» в Суперкубке и едва ли планировал отъезд. Однако внезапный трансфер нарушил покой. Крыховяк даже не смог нормально попрощаться с болельщиками, разве что написал в Instagram теплый пост со словами: «Решение о трансфере было принято за моей спиной».

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Так бывает в футболе: месяц назад ты системообразующий игрок одной команды, а сейчас — капитан ее конкурента. «Краснодару» и в прошлом сезоне явно не хватало лидера на поле, и Виктор Гончаренко с радостью дал поляку повязку. После матча с «Арсеналом» главный тренер «быков» назвал Крыховяка прирожденным капитаном.

В Черкизове он вновь вывел команду на поле, хотя видеть такую картину было непривычно. Хотя болельщики встретили Крыховяка тепло — во время объявления состава соперника они сдержанно похлопали фамилии поляка. А вот футболисты «Локомотива» не собирались с ним церемониться и уже за первый тайм насобирали на нем пачку фолов, в том числе две желтые карточки — Виталий Лисакович и Рифат Жемалетдинов получили по предупреждению за нарушения на экс-одноклубнике.

Смолов — лучший бомбардир

Но не только Крыховяк в воскресенье встречался с бывшими. Федор Смолов раньше немало забивал за «Краснодар», в том числе «Локомотиву», а теперь переживает вторую молодость в Черкизове. В последние три года Смолов постоянно сталкивался с неудачами — было много травм, невнятная аренда в «Сельту», его не вызвали на Евро-2020. Но этот год форвард пока проводит прекрасно. Весной он забил восемь мячей в матчах РПЛ и Кубка России, а в нынешнем чемпионате отличился уже пять раз. Дважды — в игре с «Краснодаром».

Источник: РИА "Новости"

Марко Николич выбрал идеальный план на игру. Если в матче с «Зенитом» «Локо» пытался конструировать атаки позиционно, то сейчас сознательно отдал «Краснодару» мяч. Вероятно, и Гончаренко намеревался играть от себя, а Николич этого и хотел. «Локо» весь первый тайм разрывал гостей контратаками, две из которых завершились голами. В обоих случаях сработала связка сборников — Жемалетдинов отдал две результативные передачи, а Смолов замыкал их.

Дубль позволил Федору выйти на чистое первое место в снайперской гонке чемпионата. Теперь у него пять мячей.

Очередной гол Кордобы

Любопытно, что Смолов за игру нанес ровно два удара, хотя моментов у красно-зеленых хватало. Тот же форвард несколько раз отдавал передачи партнерам под удар, в одном из моментов пожадничал Лисакович и не сделал пас на свободного Смолова.

А вот у «Краснодара» строить игру через позиционное нападение не выходило совсем. Гончаренко вернул в основу Матвея Сафонова, который не попал в список Валерия Карпина на сентябрьский сбор, а также вернулся в строй Сергей Петров. Но нападение осталось прежним, и остроты у ворот Гильерме не хватало. А контратаки «Краснодар» не ловил — отсюда и 2:0 к перерыву.

В начале второго тайма Гончаренко сделал неочевидную перестановку — Алексея Ионова заменил Кайо, а схема «Краснодара» трансформировалась в 4−3−3. Частично это помогло: у гостей стал лучше держаться мяч в середине поля, а к 71-й минуте отставание в счете удалось сократить. Снова отличился Кордоба — колумбиец, как и Смолов, пока не забивал лишь в одном матче чемпионата.

В целом второй тайм «Краснодар» провел лучше. Но Николич делал своевременные и правильные замены, которые помогли «Локо» сохранить победу. К тому же ближе к концу встречи красно-зеленые стали искусственно снижать темп игры, из-за чего «Краснодар» так и не смог создать ничего внятного. Хотя на последних минутах Виктор Классон мог вырвать ничью, но свой момент не реализовал. 2:1 — «Локомотив» догоняет «Зенит», а у «Краснодара» уже три поражения в пяти стартовых турах.

Локомотив — Краснодар.

Локомотив
2:1
Первый тайм: 2:0
Краснодар
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