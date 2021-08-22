«Химки» — «Рубин»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Химок» и «Рубина» на матч 5-го тура РПЛ.
Химки
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы «Химок» и «Рубина» на матч 5-го тура РПЛ.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Дагерстоль, Стоинович, Глушаков, Камышев, Себаи, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычёв, Кухарчук, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Алиев, Садыгов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Костюков, Йевтич, Абильгор, Хван Ин Бём, Бакаев, Хакшабанович.
Запасные: Медведев, Янович, Грицаенко, Савицкий, Нижегородов, Тальби, Вл. Игнатьев, Мусаев, Суриков, Сайто, И. Игнатьев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из