«Ростов» одержал первую победу в РПЛ под руководством Семина
Ростовский клуб обыграл в гостях «Нижний Новгород» благодаря автоголу в концовке.
Ростовский клуб обыграл в гостях «Нижний Новгород» благодаря автоголу в концовке.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Нижний Новгород» проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в матче пятого тура Тинькофф — Российской
Защитник «Ростова» Максим Осипенко отправил мяч с свои ворота на третьей минуте встречи, ростовчане смогли отыграться благодаря голу Кенто Хасимото (36). Победу «Ростову» принес автогол защитника хозяев Лукаса Масоэро (88).
«Ростов» одержал первую победу под руководством Юрия Семина, возглавившего команду 4 августа. Команда занимает 14-е место в таблице, набрав 4 очка. «Нижний Новгород» с 7 очками идет седьмым. В следующем туре нижегородцы 27 августа в гостях сыграют с «Химками», «Ростов» в этот же день встретится с «Уралом» в Екатеринбурге.