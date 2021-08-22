«Ростов» одержал первую победу в РПЛ под руководством Семина

«Ростов» одержал первую победу под руководством Юрия Семина, возглавившего команду 4 августа. Команда занимает 14-е место в таблице, набрав 4 очка. «Нижний Новгород» с 7 очками идет седьмым. В следующем туре нижегородцы 27 августа в гостях сыграют с «Химками», «Ростов» в этот же день встретится с «Уралом» в Екатеринбурге.