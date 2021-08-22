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20:23 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» одержал первую победу в РПЛ под руководством Семина

Ростовский клуб обыграл в гостях «Нижний Новгород» благодаря автоголу в концовке.

Ростов
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Официальная страница ФК "Ростов" ВКонтакте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Нижний Новгород» проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в матче пятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Защитник «Ростова» Максим Осипенко отправил мяч с свои ворота на третьей минуте встречи, ростовчане смогли отыграться благодаря голу Кенто Хасимото (36). Победу «Ростову» принес автогол защитника хозяев Лукаса Масоэро (88).

«Ростов» одержал первую победу под руководством Юрия Семина, возглавившего команду 4 августа. Команда занимает 14-е место в таблице, набрав 4 очка. «Нижний Новгород» с 7 очками идет седьмым. В следующем туре нижегородцы 27 августа в гостях сыграют с «Химками», «Ростов» в этот же день встретится с «Уралом» в Екатеринбурге.

Нижний Новгород
1:2
Первый тайм: 1:1
Ростов
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