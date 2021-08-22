«Химки» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча в Химках завершилась со счетом 1:1. У хозяев поля забил Денис Глушаков (16-я минута), гостям отыграться помог гол Дарко Йевтича (30).

«Рубин», упустивший шанс возглавить турнирную таблицу, с 11 очками идет на 4-м месте. «Химки» (5 очков) находятся на 12-й строчке.