«Химки» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Подмосковные «Химки» и казанский «Рубин» сыграли вничью в 5-м туре чемпионата России по футболу.
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Подмосковные «Химки» и казанский «Рубин» сыграли вничью в 5-м туре чемпионата России по футболу.
Встреча в Химках завершилась со счетом 1:1. У хозяев поля забил Денис Глушаков (16-я минута), гостям отыграться помог гол Дарко Йевтича (30).
«Рубин», упустивший шанс возглавить турнирную таблицу, с 11 очками идет на 4-м месте. «Химки» (5 очков) находятся на 12-й строчке.
В следующем туре 27 августа «Химки» примут «Нижний Новгород», а «Рубин» в гостях сыграет с «Краснодаром».