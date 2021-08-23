ЦСКА неожиданно набрал ход. Березуцкий уверен в себе, забивают воспитанники
В чём именно прибавила команда и какова в этом роль Дзагоева?
В чём именно прибавила команда и какова в этом роль Дзагоева?
Как мы знаем, ЦСКА не то чтобы в порядке. Хаотичные трансферы и невнятное пользование финансовыми ресурсами. Поражения в двух подряд московских дерби. Из последнего — один из главных талантов академии последних лет Наир Тикнизян теперь в «Локомотиве».
Всё это давно известно. Как и то, что любой позитивный отклик о ЦСКА обычно затыкается штыками вроде «они сами не знают, чего хотят» или «ЦСКА превращается в “Спартак” с его конфликтами и нестабильным руководством».
Но в то же время ЦСКА работает — странного в этом ничего нет; только то, что команда незаметно и постепенно развивается, забила в двух последних турах пять мячей и хлопнула «Ростов» (с которым в гостях всегда тяжело) с «Ахматом» (резвый старт команды во главе с Уткиным и Карапузовым).
В чём именно прибавил ЦСКА, как меняется команда и её окружение, а также про Алексея Владимировича Березуцкого (как его называет бывший одноклубник Константин Кучаев) — читайте прямо сейчас в тексте, под которым наверняка будут писать, что его заказал Гинер или Орешкин.
Наконец можно улыбаться (до этого Акинфеев говорил, что положение ЦСКА к этому не располагает). Причина — Понтус Вернблум отреагировал на видео, где армейский новичок Максим Мухин пушит соперника из «Ахмата» в его стиле, и прокомментировал: «Good boy» (то есть «хороший мальчик»).
Плюс эстетика легендарности. Акинфеев провёл 490-й матч в чемпионате России (естественно, все из них за ЦСКА), обогнал Сергея Игнашевича и стал рекордсменом страны. В честь этого фанаты подняли 490
Впервые с марта на поле появился Бактиёр Зайнутдинов. Важный не только для ротации и силовых движений на флангах, но и для привлечения аудитории из Казахстана. Также вернулся Заболотный.
Тем временем Гайч сидит в запасе и получает предложения из Европы, и не кажется, что ЦСКА
Регулярно играет, «десятка» на его спине отдаёт чётким лидерством, к тому же Березуцкий говорит, что у Алана всё великолепно. И чтобы эта музыка была вечной, тренер меняет его на 75-й минуте и объясняет это перестраховкой: «Во избежание дополнительных травм. 75-я — его минута, когда обычно и происходит его замена».
Последние два матча ЦСКА двигается на классе во многом благодаря Алану. Победа над «Ахматом» — показатель, даже несмотря на раннее удаление у грозненцев.
В последнем матче за ЦСКА забил воспитанник Владислав Яковлев (головой, после стильного парашютного паса от Чалова) и посвятил гол родителям, которые возили его на тренировки и поддерживали
Стадион тянул фамилию 19-летнего игрока, который позже признался, что получил невероятные ощущения. И добавил, что в Петербург армейцы едут за победой.
«Яковлев, в первую очередь, очень активен в атаке, во всех эпизодах цепляется за мяч, — после 37 минут на поле нападающего оценил и Березуцкий. — Типичный форвард, тренерский штаб и я можем спокойно ему доверять всё больше времени на поле».
На фоне прощания с Тикнизяном новости про воспитанников наконец звучат жизнеутверждающе. Как и «гол + пас» Чалова в последних двух матчах.
И развивается. «По нему и теперь не скажешь, что он испытывает
По словам Кучаева, тренер своим поведением даёт знаки, что «всё нормально, что нельзя паниковать»: «Это очень важно и действительно помогает».
Под словами выше наверняка подпишется помощник Березуцкого в штабе Григорий Бабаян, а его основные мысли из интервью сайту ЦСКА подведут черту под краткими итогами пяти туров.
Из описанного выше не следует, что на неделе ЦСКА обязательно обыграет «Зенит», а по итогам сезона финиширует в зоне Лиги Европы. Важнее то, что ЦСКА меняется, вокруг него становится больше форменного позитива, а тренеры и игроки понятно объясняют происходящее.
Так что если вы отъезжали, не удивляйтесь. ЦСКА возвращается.
Евгений Марков