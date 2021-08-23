«Спартаку» отчаянно не везет. Красно-белых подводят слабая реализация и индивидуальные ошибки в обороне

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Не о таком августе мечтало красно-белое сообщество после ослепительного фейерверка на Кубке Матч Премьер: вдохновляющие 4:0, 4:0, 5:1 сменились на пасмурные 1:0, 0:1, 1:2, 1:0, 1:1. Победы — не вдохновляют, ничьи — расстраивают, поражения — раздражают. Бесславный вылет от «Бенфики» в отборе к Лиге чемпионов — дополнительная ложка дегтя в бочку… дегтя.

Ареол околофутбольных закулисных и публичных скандалов вокруг московского клуба постоянно отвлекает от самого процесса на поле. А там пока все сложно. После пяти туров «Спартак» идет на 8-м месте с 7 очками, забив всего лишь 4 мяча. Меньше — только у «Химок» с «Уралом». Разберемся, так ли все безнадежно в атаке клуба или это лишь временное явление?

Статистика дает оптимистичный прогноз

Для начала скажем, что по ожидаемым набранным очкам «Спартак» располагается на втором месте вслед за лидером — «Динамо». Красно-белые недобрали 3,58 балла — самый большой показатель в лиге. То же самое можно сказать и об ожидаемых пропущенных мячах. Да, в ворота «Спартака» влетело всего четыре мяча — меньше только у «Рубина» и «Сочи» (по три). Однако за эти пять туров соперники красно-белых набрали всего лишь 2,23 xG (лучший показатель в лиге) — то есть команда пропускает больше, чем предсказывает статистика. Наконец, по забитым мячам также наблюдается самый большой недобор — 4 реальных против 7,21 ожидаемых.

Внимание: эти цифры не говорят, что в игре «Спартака» все в порядке.

Как правило, ожидаемые метрики работают на длительной дистанции. Показатели команды регрессируют к среднему — то есть со временем приходят к предсказанным цифрам. Очевидно, что это не аксиома — существуют такие понятия, как overperformance и underperformance, когда команда сильно превосходит ожидаемые показатели или существенно не дотягивает до них.

Однако прежде чем делать оптимистичный вывод и заявлять, что со временем все обязательно наладится, нужно проанализировать атакующий потенциал команды — транжирят ли нападающие голевые моменты или набивают впечатляющую статистику по ожидаемым голам на множестве неочевидных ситуаций?

«Спартак» умеет стабильно генерировать моменты

Субботний матч в Туле запустил новую волну критики и разговоров о худшем старте с 2011 года. Но хоть в первом тайме «Спартак» смастерил у ворот соперника лишь один удар в створ (слабая попытка Джордана Ларссона), во втором команда Руя Витории нашла способы взлома многочисленной обороны «Арсенала» и стала стабильно создавать возможности.

Хоть хозяева и оборонялись в пять защитников, они делали это очень узко, оставляя фланги свободными. Этим умело пользовались Лукас Айртон и Зелимхан Бакаев.

В этом эпизоде Александр Соболев увидел свободного бразильца на краю штрафной. Правый крайний защитник туляков Игорь Смольников располагается очень узко. Благодаря этому факту и умному забеганию Романа Зобнина за спину, которое отвлекло Смольникова, Айртон находит время для прицельного удара с правой ноги. Чуть выше ворот.

Голевой эпизод также пришел именно с фланга. Здесь хорошо видно, как узко располагается защитная пятерка «Арсенала» в линию. Вместо того, чтобы выдернуться на Бакаева, левый крайний защитник Данил Степанов держит компактность. Когда Зелимхан получает мяч, игрок «Арсенала» не спеша сближается с ним, оставляя себе пространство, если соперник пойдет в дриблинг. Это позволяет Бакаеву переложить мяч под левую ногу и сделать голевой навес на Эсекиэля Понсе.

На сайте whoscored.com, где данные о матчах предоставляет статистическая компания Opta, четко описаны две слабые стороны «Спартака». Они были свойственны команде и в предыдущем сезоне, но вопиюще обнажились именно в начале нового чемпионата.

Индивидуальные ошибки в обороне.

Кризис в атаке не был бы так заметен, если бы «Спартак» не пропускал необязательные мячи. Индивидуальная ошибка Николая Рассказова при подаче с фланга стоила красно-белым победы в Туле. Забери они три очка в том матче, и уже делили бы пятую строчку со следующим соперником — «Сочи». Да и критики было бы в разы меньше.

Реализация моментов.

WhoScored.com подчеркивает эту черту в игре «Спартака» как «очень слабую». И небезосновательно. 4 забитых мяча в сумме дают всего лишь 0.96 xG (0.75 из них — пенальти в ворота «Крыльев»). За 5 туров команда упустила 5 шансов, которые Opta трактует как явные голевые моменты. Плохая форма Ларссона и Соболева не секрет и для самих футболистов — Александр вчера высказался о своих неудачах в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CS4CWzfN37E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CS4CWzfN37E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CS4CWzfN37E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Александр Соболев (@a.sobolev97)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что же ждать фанатам «Спартака»?

Пять туров — недостаточная выборка, чтобы судить о настоящем кризисе в атаке «Спартака». Стоит помнить, что пока всего лишь 71 минуту на поле провел Квинси Промес — человек, который может и должен делать разницу. Его возвращение еще больше усилит преимущество красно-белых в индивидуальном мастерстве, а плохая форма Ларссона и Соболева не продлится вечно.

Да, феерия в межсезонье завысила планку ожиданий до карнавальных побед в каждом матче. И поэтому сейчас болельщики «Спартака» переживают шоковую терапию суровой реальностью. Да еще и возня в клубе и вокруг него только усиливают раздражение.

Дайте Рую Витории время. Португалец прав — никакого кризиса пока что нет.

У команды есть дополнительные внутренние резервы на исправление ситуации, а главное — еще есть время. Да, кто-то скажет, что в эти пять туров у «Спартака» был легкий календарь. Но и при Доменико Тедеско у красно-белых были проблемы с середняками и аутсайдерами — на старте прошлого сезона команда одерживала в основном «мусорные» победы. Возможно, сейчас просто пришло время отдавать те долги.