«Спартаку» отчаянно не везет. Красно-белых подводят слабая реализация и индивидуальные ошибки в обороне
Объясняем провальное начало юбилейного сезона.
Объясняем провальное начало юбилейного сезона.
Не о таком августе мечтало
Ареол околофутбольных закулисных и публичных скандалов вокруг московского клуба постоянно отвлекает от самого процесса на поле. А там пока все сложно. После пяти туров «Спартак» идет на 8-м месте с 7 очками, забив всего лишь 4 мяча. Меньше — только у «Химок» с «Уралом». Разберемся, так ли все безнадежно в атаке клуба или это лишь временное явление?
Для начала скажем, что по ожидаемым набранным очкам «Спартак» располагается на втором месте вслед за лидером — «Динамо».
Как правило, ожидаемые метрики работают на длительной дистанции. Показатели команды регрессируют к среднему — то есть со временем приходят к предсказанным цифрам. Очевидно, что это не аксиома — существуют такие понятия, как overperformance и underperformance, когда команда сильно превосходит ожидаемые показатели или существенно не дотягивает до них.
Однако прежде чем делать оптимистичный вывод и заявлять, что со временем все обязательно наладится, нужно проанализировать атакующий потенциал команды — транжирят ли нападающие голевые моменты или набивают впечатляющую статистику по ожидаемым голам на множестве неочевидных ситуаций?
Субботний матч в Туле запустил новую волну критики и разговоров о худшем старте с 2011 года. Но хоть в первом тайме «Спартак» смастерил у ворот соперника лишь один удар в створ (слабая попытка Джордана Ларссона), во втором команда Руя Витории нашла способы взлома многочисленной обороны «Арсенала» и стала стабильно создавать возможности.
Хоть хозяева и оборонялись в пять защитников, они делали это очень узко, оставляя фланги свободными. Этим умело пользовались Лукас Айртон и Зелимхан Бакаев.
В этом эпизоде Александр Соболев увидел свободного бразильца на краю штрафной. Правый крайний защитник туляков Игорь Смольников располагается очень узко. Благодаря этому факту и умному забеганию Романа Зобнина за спину, которое отвлекло Смольникова, Айртон находит время для прицельного удара с правой ноги. Чуть выше ворот.
Голевой эпизод также пришел именно с фланга. Здесь хорошо видно, как узко располагается защитная пятерка «Арсенала» в линию. Вместо того, чтобы выдернуться на Бакаева, левый крайний защитник Данил Степанов держит компактность. Когда Зелимхан получает мяч, игрок «Арсенала» не спеша сближается с ним, оставляя себе пространство, если соперник пойдет в дриблинг. Это позволяет Бакаеву переложить мяч под левую ногу и сделать голевой навес на Эсекиэля Понсе.
На сайте whoscored.com, где данные о матчах предоставляет статистическая компания Opta, четко описаны две слабые стороны «Спартака». Они были свойственны команде и в предыдущем сезоне, но вопиюще обнажились именно в начале нового чемпионата.
Индивидуальные ошибки в обороне.
Кризис в атаке не был бы так заметен, если бы «Спартак» не пропускал необязательные мячи. Индивидуальная ошибка Николая Рассказова при подаче с фланга стоила
Реализация моментов.
WhoScored.com подчеркивает эту черту в игре «Спартака» как «очень слабую». И небезосновательно. 4 забитых мяча в сумме дают всего лишь 0.96 xG (0.75 из них — пенальти в ворота «Крыльев»). За 5 туров команда упустила 5 шансов, которые Opta трактует как явные голевые моменты. Плохая форма Ларссона и Соболева не секрет и для самих футболистов — Александр вчера высказался о своих неудачах в Instagram.
Пять туров — недостаточная выборка, чтобы судить о настоящем кризисе в атаке «Спартака». Стоит помнить, что пока всего лишь 71 минуту на поле провел Квинси Промес — человек, который может и должен делать разницу. Его возвращение еще больше усилит преимущество
Да, феерия в межсезонье завысила планку ожиданий до карнавальных побед в каждом матче. И поэтому сейчас болельщики «Спартака» переживают шоковую терапию суровой реальностью. Да еще и возня в клубе и вокруг него только усиливают раздражение.
У команды есть дополнительные внутренние резервы на исправление ситуации, а главное — еще есть время. Да,
Оскар Финк