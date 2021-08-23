Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Кальяри
Специя
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Сельта
Футбол. Зарубежный
22.08
Леванте
Реал
33
Все события
Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
12ПСЖ представил Месси
12:39 (мск), источник: Life.ru

РФС предложил отказаться от лимита на легионеров

В частности, глава организации провёл параллель с выступлениями наших футболистов на Евро-2008 и последнем чемпионате Европы.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Российский футбольный союз предложил отказаться от лимита на легионеров. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал президент организации Александр Дюков.

Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе.
Анатолий Дюков
президент РФС

В частности, он провёл параллель с выступлениями наших футболистов на Евро-2008 и последнем чемпионате Европы. При этом 13 лет назад легионеры играли гораздо чаще, а результаты национальной команды были гораздо лучше.

Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ получили от РФС письмо с предложениями по реформированию российского футбола, в частности речь шла о возможной отмене лимита на легионеров начиная со следующего сезона.

Читайте также
 Почему Эрдоган заинтересовался украинским проектом "Крымская платформа"
7 уникальных советских изобретений, которые остались в прошлом
Никакого кризиса нет – «Спартаку» отчаянно не везет
ЦСКА набрал ход: Березуцкий уверен в себе, забивают воспитанники
Агент Миранчука подтвердил интерес к игроку ЦСКА и «Зенита»
Моуринью в первом матче за «Рому» установил исторический рекорд
Сборная Канады разгромила российских хоккеисток на ЧМ-2021
«Ман Сити» на этой неделе откроет статуи в честь двух игроков
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь