РФС предложил отказаться от лимита на легионеров

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Российский футбольный союз предложил отказаться от лимита на легионеров. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал президент организации Александр Дюков.

Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе. Анатолий Дюков президент РФС

В частности, он провёл параллель с выступлениями наших футболистов на Евро-2008 и последнем чемпионате Европы. При этом 13 лет назад легионеры играли гораздо чаще, а результаты национальной команды были гораздо лучше.