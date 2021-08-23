Четыре клуба Российской премьер-лиги выступили за отмену лимита на легионеров
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Четыре клуба Тинькофф — Российской
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Четыре клуба Тинькофф — Российской
В понедельник президент Российского футбольного союза (РФС) в эфире телеканала «Россия-24» сообщил о том, что организация выступила с предложением отказаться от лимита на легионеров. В эти минуты проходит видеоконференция с участием руководителей клубов РПЛ, на ней, в частности, обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров.
«Что касается лимита, есть те, кто за. Есть те, кто против. “Рубин” — за [отмену лимита].
Собеседник агентства отметил, что в целом за отмену лимита на легионеров, с различными оговорками, высказались четыре клуба РПЛ из 16.
Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.