Четыре клуба Российской премьер-лиги выступили за отмену лимита на легионеров

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В понедельник президент Российского футбольного союза (РФС) в эфире телеканала «Россия-24» сообщил о том, что организация выступила с предложением отказаться от лимита на легионеров. В эти минуты проходит видеоконференция с участием руководителей клубов РПЛ, на ней, в частности, обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров.

«Что касается лимита, есть те, кто за. Есть те, кто против. “Рубин” — за [отмену лимита]. Кто-то постепенно за, у всех свои комментарии», — сообщил ТАСС источник.

Собеседник агентства отметил, что в целом за отмену лимита на легионеров, с различными оговорками, высказались четыре клуба РПЛ из 16.