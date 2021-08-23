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16:04 (мск), источник: Чемпионат.com

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали скандальный твит с троллингом Крыховяка

Представитель пресс-службы «Локомотива» высказался по поводу неоднозначного поста клуба в социальных сетях после матча 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» разместил серию фотографий с матча и написал: «Выбирай правильные цвета». На некоторых фото был полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, который перешёл в стан южан из «Локомотива».

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«Мы всю неделю готовились к матчу с “Краснодаром”, была выбрана стратегия, в которой мы хотели обыграть цвета “Локомотива” и “Краснодара”. У обоих клубов доминирующий цвет — зелёный, это то общее у соперников, которое нам показалось интересно обыграть. Есть и ещё одна деталь — Смолов, который является нашим лидером, играл за “Краснодар”, а Крыховяк — за “Локомотив”. Такое противостояние нам тоже показалась интересным.

Концепция “выбирай правильные цвета” нашла отражение и в предматчевых активностях. У нас было видео в “тик-токе” со Смоловым — там тоже речь шла “правильные цвета”. А оно было опубликовано ещё до матча. Поэтому и после игры мы обыгрывали эту же тему, но уже в посте с Крыховяком.

Наш SMM отдел не хотел оскорбить Крыховяка. Цели ему насолить или подколоть тоже не было. Просто правильные цвета в нашем понимании — это цвета “Локомотива”. Да, реакция на публикацию была неоднозначной, но ещё раз подчёркиваем: никакого негативного посыла в адрес нашего бывшего футболиста не было. Ему, как и всем, кто защищал ранее правильные цвета “Локомотива”, мы желаем успехов в составе нынешней команде», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в пресс-службе «Локомотива».

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Локомотив
2:1
Первый тайм: 2:0
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