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18:03 (мск), источник: ТАСС

В «Урале» раскритиковали идею гендиректора «Зенита» о продаже мест легионеров в заявке

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов считает, что все команды должны находиться в равных условиях.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Предложенная генеральным директором футбольного клуба «Зенит» Александром Медведевым идея о продаже легионерских мест в заявке на сезон клубами Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) является неправильной. Об этом ТАСС заявил президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

«Я против этого. Давайте сразу покупать и продавать места в чемпионате. Это нормально или нет? Тогда нужна закрытая лига, чтобы никто не вылетал — тогда еще можно сделать как в КХЛ [Континентальной хоккейной лиге]», — сказал Иванов.

«Александр Иванович (генеральный директор “Зенита”, первый президент КХЛ — прим. ТАСС) привык в хоккее, но я считаю, что это неправильно. Чемпионат должен быть равных против равных, все должны быть в одинаковых условиях. А не так, что если у него больше денег, он может купить у меня [легионерское] место. Это неправильно», — добавил президент «Урала».

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В понедельник прошла видеоконференция с участием руководителей клубов РПЛ, на ней в том числе обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров.

Как сообщил ТАСС источник, представители 12 из 16 клубов выступили против отмены лимита на легионеров, за были только четыре клуба.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, что он поддержал идею, согласно которой клубы могли бы продавать «лишние» легионерские места и за счет этого зарабатывать дополнительные средства. Собеседник агентства не стал уточнять, кто из руководителей клубов премьер-лиги был автором данного предложения.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: «5+6», «7+4» и «6+5», при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.

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