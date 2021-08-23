Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Сельта
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сампдория
Милан
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Кальяри
Специя
22
Футбол. Еврокубки
24.08
ПСВ
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
18Сборная России вернулась из Токио
21:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС за отмену лимита. Клубы не спешат соглашаться и обсуждают продажу мест для легионеров

Новый виток обсуждения темы лимита на иностранцев в российском футболе.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В 2008 году легионеров было больше — и сборная играла лучше»

Утром в понедельник президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация выдвинула предложение об отмене лимита на легионеров в РПЛ. «Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров, — сказал Дюков телеканалу “Россия 24”. — По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше».

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Футбольное общество в вопросе лимита уже давно разделилось на два лагеря — за и против. Аргументы обеих сторон обмусолены уже до невозможности. Одни переживают, что у нас просто не останется своих футболистов и некому будет играть в сборной. Других удручают «паспорта» на поле и раздутые зарплаты российских игроков, что стало прямым следствием лимита. И так далее.

Спорить можно сколько угодно, только теперь ясно, что все это не имеет практически никакого значения: если глава РФС на федеральном канале делает такое заявление, значит, он заручился поддержкой на самом верху, и окончательное решение сейчас кажется исключительно делом времени. Хотя клубы не торопятся полностью отказываться от лимита.

Клубы просят подождать

Читайте также
Четыре клуба Российской премьер-лиги выступили за отмену лимита на легионеров

«Большинство клубов поддерживают перемены, но давайте подождем, — подвел итог собрания клубов РПЛ генеральный директор “Уфы” Шамиль Газизов. — Мы только год играем “8 + 17”. Давайте подождем, поиграем еще при “8 + 17”, посмотрим и сделаем переходный период. Важно, что мы не можем дергаться туда-сюда».

По информации ТАСС, за полную отмену ограничений для иностранцев выступил «Рубин» и получил поддержку еще трех клубов. Позиция казанцев понятна: у клуба перебор легионеров, и руководству приходится изощряться, чтобы по максимуму использовать своих иностранцев. Сейчас, к примеру, в заявке нет травмированных Хвичи Кварацхелии и Джордже Деспотовича.

Большинство же выступило за смягчение текущего варианта и переход к формату «10 + 15». Исходя их этого, можно сделать вывод, что полная отмена лимита — это дело времени. Клубы наверняка в итоге разделят текущую позицию РФС.

Во время загрузки произошла ошибка.

Продажа мест для легионеров

Читайте также
В «Урале» раскритиковали идею гендиректора «Зенита» о продаже мест легионеров в заявке

А еще клубы обсудили возможность продажи мест для легионеров. С таким предложением выступил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. «Если, например, “Уфа” может обойтись шестью легионерами, а не восемью, мы можем эти два места отдать. Это продает не клуб клубу, а через РФС. Эти места нам оплатят», — так объяснил эту схему Газизов.

Видимо, Медведев вдохновлен хоккеем, где клубы не покупают игроков, а обменивают на право выбора на драфте. Речь, конечно же, о североамериканской системе. Будучи президентом КХЛ, Медведев организовывал драфт, хотя подход к воспитанию игроков у нас и в Америке принципиально разный. Естественно, драфт в нашем хоккее не прижился. И теперь Медведев продвигает идею, которая в реалиях российского футбола выглядит совсем странно. В данном случае уж точно лучше отменить лимит, чем торговать легионерскими местами.

 Журналистка, которую просили обнажить грудь, показала фото в миниатюрном платье
Пнула гимнастку и говорила, что у Ашрам «нет класса». Тренера сборной Израиля могут уволить, несмотря на триумф в Токио
Футболисты нередко дерутся с фанатами. Вспоминаем яркие истории
«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника «Кана» Бека-Бека
Россия вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ по пляжному футболу
ФХР по-прежнему готовит два состава на Олимпиаду в Пекине
«Урал» против идеи директора «Зенита» о продаже мест легионеров
«Локомотив» прокомментировал скандальный твит про Крыховяка
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь