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20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника «Кана» Бека-Бека

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека перешёл в московский «Локомотив», информирует пресс-служба железнодорожников.

Локомотив
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Источник: AFP 2021

Бека-Бека подписал с «Локомотивом» контракт сроком на пять лет. В новой команде 20-летний хавбек будет выступать под 8-м номером.

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Ранее президент «Кана» сообщил, что «Локомотив» заплатит за Алексиса € 7 млн: € 6 млн за трансфер плюс € 1 млн в виде бонуса.

Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также за национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.

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