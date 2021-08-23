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22:03 (мск), источник: Матч ТВ

Президент «Урала»: «Динамо» дает Макарову зарплату в шесть раз больше! При чем здесь лимит, если игрока заваливают деньгами?

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему поддерживает нынешний формат лимита на легионеров «8+17», приведя в примере трансфер хавбека Дениса Макарова из «Рубина» в «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

— Вы за лимит, но разве не лимит перегревает рынок, делая зарплаты российских футболистов неадекватными?

— Я вам свежий пример приведу. Денис Макаров. Отличный футболист, поднял себя сам — от Нижнекамска до сборной России, в «Динамо» перешел. В «Рубине» зарплата Макарова была полтора миллиона рублей в месяц. При таком уровне футбола в России полтора миллиона для молодого игрока — хорошие деньги, позволяющие содержать семью, купить квартиру, иметь машину. И такая зарплата сохраняет мотивацию. Но покупает Дениса Макарова «Динамо», и дает ему сразу девять миллионов! В шесть раз больше! У меня вопрос — неужели футболист сразу в шесть раз лучше играть станет?

— В шесть не станет, зато другим не достался.

— Вот! Игрока переманивают огромными нерыночными деньгами, а потом жалуются на лимит. Но при чем здесь лимит, если вы заваливаете Макарова неадекватной зарплатой и отбираете у него мотивацию уехать в Европу? Сколько же это в евро зарплата будет?!

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. Сейчас в высшем дивизионе России действует лимит на легионеров в формате «8+17». В заявке каждого клуба может быть максимум восемь иностранных игроков.

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