Защитник «Спартака» Жиго может перейти в «Лион»
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
В услугах игрока заинтересован «Лион», информирует в своём «твиттере» журналист Игнасио Женуарди.
По сведениям источника, «Лион» уже сделал запрос в «Спартак» по поводу возможного трансфера Жиго.
Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого он выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2022 года.
В прошлом сезоне он провёл 26 матчей в Российской
Ранее СМИ активно связывали Самуэля Жиго с итальянским «Торино», который, как сообщается, продолжает вести переговоры со «Спартаком».