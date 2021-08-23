Семак объяснил завышенные зарплаты российских футболистов
Главный тренер «Зенита» считает, что
Главный тренер «Зенита» считает, что
В Российской
«Созданы такие условия, которые позволяют футболистам зарабатывать те деньги, которые платят клубы. Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата [в РПЛ] завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определенные ограничения. Так было и в Китае, где местным игрокам платили большие деньги, так же и в России. Все понимают эту ситуацию. Российские игроки зачастую зарабатывают гораздо больше
При этом Семак выступил против потолка зарплат в РПЛ.
«Я против потолка. Его сложно контролировать, и всегда найдется вариант, как в той или иной степени его обойти», — добавил главный .
На прошлой неделе РФС в рамкам возможной будущей реформы Российской
Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.