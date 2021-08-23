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22:22 (мск), источник: РБК

Семак объяснил завышенные зарплаты российских футболистов

Главный тренер «Зенита» считает, что из-за лимита на легионеров российские футболисты получают в РПЛ зарплаты выше среднеевропейского уровня.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В Российской премьер-лиге (РПЛ) созданы условия, из-за которых футболисты с российским паспортом получают завышенные зарплаты. Такое мнение высказал РБК главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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«Созданы такие условия, которые позволяют футболистам зарабатывать те деньги, которые платят клубы. Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата [в РПЛ] завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определенные ограничения. Так было и в Китае, где местным игрокам платили большие деньги, так же и в России. Все понимают эту ситуацию. Российские игроки зачастую зарабатывают гораздо больше из-за наличия российского паспорта», — сказал Семак.

При этом Семак выступил против потолка зарплат в РПЛ.

«Я против потолка. Его сложно контролировать, и всегда найдется вариант, как в той или иной степени его обойти», — добавил главный .

На прошлой неделе РФС в рамкам возможной будущей реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) отправил клубам потенциальный формат лимита на легионеров. В документах, которые есть в распоряжении РБК, написано о новых качественных требованиях к легионерам:

  • отмена лимита на легионеров;
  • из 25 спортсменов в заявке должно быть минимум восемь «доморощенных» — четыре воспитанника клуба и четыре воспитанника ассоциации (те, кто в возрасте с 16 лет до 21 года провел хотя бы три года в любом клубе РПЛ);
  • внедрение требований к легионерам по примеру Англии, где каждый футболист из-за рубежа проходит через систему оценки. В критерии входят как личные параметры футболиста (количество сыгранных матчей, процент времени на поле), так и спортивные достижения его сборной и клуба. Если легионер не наберет достаточного количества очков, его кандидатуру рассмотрит специальная комиссия;
  • стимулирование клубов инвестировать в развитие детско-юношеского футбола.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

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