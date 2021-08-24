«Спартак» вернул из аренд восемь игроков. Кто использует шанс при новом тренере

Не так часто возвращённые из аренд игроки получают новые шансы в команде. Но в «Спартаке» в этом сезоне иная ситуация из-за смены главного тренера. Руй Витория сразу сказал, что ему нужна большая обойма футболистов, поскольку предстоят выступления на несколько фронтов в России и Европе. Летом в московский клуб вернулись из аренд восемь человек — половина из них осталась в составе красно-белых. Не пригодились только полузащитник Артём Тимофеев (продан в «Ахмат» за € 800 тыс., по данным Transfermarkt), нападающий Максим Глушенков (отправлен в очередную аренду в «Крылья Советов») да два легионера, которых из-за лимита даже заявить на РПЛ было невозможно — Педро Роша (отдан в аренду с правом выкупа в «Атлетико Паранаэнсе») и Остон Урунов (перешёл на таких же условиях в «Уфу»). А вот Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов и Георгий Мелкадзе всё ещё в «Спартаке» за две недели до закрытия летнего окна. Попробуем разобраться, на что они могут рассчитывать в команде Витории.

Николай Рассказов, 7 матчей (630 минут)

Прошлый сезон не слишком удался Рассказову. Он провёл за «Арсенал» 16 матчей в РПЛ, но качество его игры оставляло желать лучшего. Казалось, после такого неровного чемпионата Николай может забыть о возвращении в «Спартак». Но помогли проблемы с правым защитником и хорошая работа на сборах. Рассказов неожиданно стал игроком основы. Полностью отыграл все семь матчей: сначала выходил справа в обороне в четвёрке, а потом вообще превратился в одного из трёх центральных в пятёрке. По статистике он самый пасующий игрок «Спартака»: 52 передачи в среднем за 90 минут игры при 85% точности и лидер по количеству единоборств в обороне — 12 (выигранных 63%). В целом есть ощущение, что Рассказов прибавляет, хотя без ошибок молодой защитник не обходится: в матче с «Нижним Новгородом» не заблокировал кросс при втором голе соперника, а в Туле бросил на стандарте игрока, который забил и спас «Арсенал» от поражения.

Николай признавался, что ему не так легко играть на фоне новостей о поиске клубом новичка на его позицию.

Понятно, что непросто, когда «Спартак» ищет правого защитника. Я футболист, то, что решают руководители и тренерский штаб, клуб — меня не спрашивают. Я делаю свою работу. Вышел и отыграл: хорошо или плохо — решает тренер, от меня здесь ничего не зависит кроме игры на поле. Николай Рассказов футболист «Спартака»

Если красно-белые купят нового правого защитника, то высока вероятность, что Рассказов превратится в его сменщика.

Александр Ломовицкий, 4 матча (253 минуты)

Ломовицкий прошлый сезон начинал в «Химках», а потом уехал в Тулу к Рассказову. Играл тоже нестабильно: были и хорошие выступления, и посредственные. За 26 матчей забил четыре гола и сделал две голевые передачи. На сборы к Витории полузащитник ехал с уверенностью, что способен закрепиться в обойме красно-белых.

Понимаю, что сейчас «Спартак» — уже другая команда. Но и Саша Ломовицкий тоже другой. Я стал увереннее в себе, окреп. Многое поменялось в голове, психологически здорово перезагрузился. В плане опыта тоже — предыдущий сезон я играл почти полностью. Хочется закрепиться в «Спартаке», доказать в том числе самому себе, что эти два года прошли не просто так. Александр Ломовицкий футболист «Спартака»

Первые три матча нового сезона Ломовицкий просидел на скамейке, потом отбегал около 30 минут во встрече с «Нижним Новгородом», а после этого неожиданно получил место в основе в матче с «Бенфикой» в Лиссабоне. Витория признавался, что его решение связано с желанием добавить игре команды скорости. Помогли Ломовицкому, конечно, и травмы Квинси Промеса и Виктора Мозеса. Так хавбек закрепился в основе. Пожалуй, пока в его действиях больше старания, нежели реальной остроты. Но Витория продолжает доверять Александру. Вероятно, как только Промес с Мозесом наберут форму, Ломовицкий опять станет игроком замены.

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Резиуан Мирзов, шесть матчей (134 минуты)

У Мирзова, наоборот, был феерический прошлый сезон в «Химках». Игорь Черевченко нашёл Резиуану лучшее применение в атаке, частично освободив от оборонительных обязанностей, и арендованный спартаковец в какой-то момент просто тащил команду: шесть голов и две голевые передачи в 18 матчах. Немного сбавил только в концовке чемпионата.

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Как раз перспективы Мирзова в «Спартаке» Витории казались оптимистичными. Резиуан и сам признавался, что доволен тем, как складывается предсезонка.

«Витория лично от меня требует играть в более атакующий футбол, верить в себя. Он много чего объясняет и говорит, и мне это нравится. Конечно, я морально чувствую себя немного лучше, знаю, что точно остаюсь в команде. Играю на своём месте в свой футбол».

В новом сезоне Мирзов появлялся на поле во всех матчах, кроме домашнего с «Бенфикой», однако сыграл всего 134 минуты и до сих пор не отметился результативными действиями. Вингер неплохо вступил в игру первого тура в Казани, поучаствовав в создании пары голевых моментов, а вот в других встречах у него мало что получалось. Пока всё складывается так, что Резиуану будет непросто закрепиться и в «Спартаке» Витории.

Георгий Мелкадзе, один матч (10 минут)

Мелкадзе предыдущий сезон провёл в «Ахмате». В 19 матчах форвард набрал мало баллов по системе «гол+пас» (3+1). Тем не менее летом на сборах «Спартака» выглядел прилично, поэтому мог завоевать доверие Витории.

Доволен своей игрой на сборах, но главное — брать очки в сезоне. Надо показать игру, которую все от нас ждут. Чем помогли аренды? Увереннее стал двигаться на поле. В «Тамбове» получше получился опыт с точки зрения игры, чем в «Ахмате». Считаю сезон в «Ахмате» неудачным, но гол через себя «Химкам» да, наделал шуму. Цели? Очень хочу стать чемпионом со «Спартаком». Эту задачу надо выполнить. Георгий Мелкадзе футболист «Спартака»

В стартовом матче в чемпионате Витория дал Мелкадзе около 10 минут с «Рубином». Вышел форвард бодро: имел два момента — пробил рядом со штангой из хорошей позиции и не реализовал выход один на один после проникающей передачи Мирзова (казанцев спас Юрий Дюпин). Помимо того, одна из передач Георгия едва не стала голевой. Но потом он получил мышечную травму и до сих пор не восстановился. Наверное, Витория по-прежнему рассчитывает на Мелкадзе как на сменщика основных форвардов, хотя, по слухам, спартаковца может выкупить «Сочи».