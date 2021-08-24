Расслабьтесь, лимит на легионеров отменят. Но российскому футболу это не поможет
Все это похоже на классическое отвлечение на негодный объект.
Все это похоже на классическое отвлечение на негодный объект.
Все это похоже на классическое отвлечение на негодный объект. РФС за отмену лимита. Клубы не спешат соглашаться и обсуждают продажу мест для легионеров.
Кажется, пора свыкнуться с мыслью, что лимита на легионеров в российском футболе не будет. Когда именно это случится — вопрос дискуссионный, но сам вектор движения понятен.
Если президент РФС Александр Дюков публично, в эфире государственного федерального канала «Россия 24», говорит, что организация выступает за отмену лимита, — это более чем серьезно. Просто так такими заявлениями не разбрасываются. Вот цитата:
Мы действительно направили свои предложения, цель которых — повысить конкурентоспособность нашего профессионального футбола. Если говорить о мерах, то их несколько, но там принципиально есть два предложения: первое касается изменения структуры и формата проведения соревнований наших профессиональных лиг, второе — изменения подхода к определению количественного состава легионеров. По сути, можно говорить об изменении и отказе от лимита на легионеров в принципе.
Правда, следом Дюков дипломатично оговаривается:
«Уже идет процесс обсуждения, и для нас очень важно мнение клубов, поэтому это будет совместное и согласованное решение, которое будет принимать не только РФС, но и лиги — ФНЛ и РПЛ».
Но эта цитата — ответ на вопрос ведущего: «Будет ли мнение клубов учитываться при внедрении этих реформ?» Сложно себе представить, чтобы Дюков сказал
Станет от этого лучше или хуже? На мой взгляд, это вопрос второстепенный.
Есть пример Испании, где существует довольно жесткий лимит на легионеров — не более пяти человек из стран, не входящих в ЕС, в заявке на сезон, и не более трех из них одновременно могут быть на поле. Там, правда, есть довольно много лазеек, чтобы обойти ограничение. Например, через членов семьи. Так, Луис Суарес не считается легионером, потому что у его супруги Софии Бальби есть итальянский паспорт и благодаря этому он оформил соответствующие документы. Та же история была у Филиппе Коутинью, оформившего португальский паспорт благодаря жене Айне. Кроме того, на получение гражданства может претендовать человек, проживший в Испании пять и более лет. Соответственно, те же Лео Месси или Марсело пользовались этим и не считались легионерами.
И есть Англия, где лимита фактически не было (во всяком случае, до Брексита, сейчас ситуация может усложниться). Да, есть ограничения, связанные с матчами за сборные, но клубы это обходили, направляя заявления об «исключительности» того или иного игрока, и им в большинстве случаев шли навстречу. Зато в АПЛ существует правило восьми доморощенных игроков в заявке, но под понятие «доморощенный» подпадает любой футболист, проведший в системе клуба три года до того, как ему исполнилось 21.
Объединяет Испанию и Англию успешное выступление клубов в Европе. Ла лига и АПЛ уверенно лидируют в таблице коэффициентов УЕФА, за последние 10 лет в Лиге чемпионов было по два чисто испанских и английских финала.
Как результат — во второй половине 2010-х юношеские и молодежные сборные Англии стали брать титулы. В 2017-м сборная Англии выиграла чемпионаты мира U-17 и U-20, чемпионат Европы U-19 и стала второй на ЧЕ для 17-летних. Это был настоящий прорыв. В тех командах бегали вратари Хендерсон и Рамсдейл, защитники Томори, Конса,
А еще в Англии, устав от постоянных провалов на уровне сборной, в 2012 году открыли национальный футбольный центр для всех команд — от первой до юношеских, утвердив параллельно программу структурных реформ. Разговоры о строительстве шли долго, вдохновлялись британцы Францией и ее футбольным центром в Клерфонтене, введение в строй которого, как считается, помогло «Трехцветным» выиграть ЧМ-1998. Итог — сборная Англии
Сколько мы уже слышим про строительство подобного центра в России? Мне кажется, лет 15, не меньше. Что сделано? Правильно — ничего.
Разговоры про лимит — его тлетворное влияние или, наоборот, пагубность его отмены — идут постоянно, и это отличное отвлечение внимания на негодный объект. Может, нашим футбольным боссам всех уровней начать, наконец, спрашивать с себя?
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Дмитрий Гирин