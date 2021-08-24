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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Путин поручил найти спонсора для «Нижнего Новгорода»

«Нижний Новгород», вероятно, в ближайшее время обретет нового спонсора.

Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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По информации «Коммерсанта», во время заседания комитета по бюджету Нижегородской области министерство спорта региона сообщило, что президент России Владимир Путин дал поручение найти нового генерального спонсора для футбольного клуба, выступающего в Премьер-лиге.

До тех пор, пока генеральный спонсор не будет найден, «Нижний» будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области. Депутаты профильного комитета рассмотрели поправки, предложенные правительством региона, к закону о бюджете региона на 2021 год. Согласно поправкам, «НН» получит 350 млн рублей дополнительно.

Отметим, что Путин посетил Нижний Новгород во время празднования 800-летия города на минувших выходных.

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