Путин поручил найти спонсора для «Нижнего Новгорода»

По информации «Коммерсанта», во время заседания комитета по бюджету Нижегородской области министерство спорта региона сообщило, что президент России Владимир Путин дал поручение найти нового генерального спонсора для футбольного клуба, выступающего в Премьер-лиге.

До тех пор, пока генеральный спонсор не будет найден, «Нижний» будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области. Депутаты профильного комитета рассмотрели поправки, предложенные правительством региона, к закону о бюджете региона на 2021 год. Согласно поправкам, «НН» получит 350 млн рублей дополнительно.



Отметим, что Путин посетил Нижний Новгород во время празднования 800-летия города на минувших выходных.