Нобель Арустамян покидает «Матч ТВ» из-за интервью с Павлом Мамаевым
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян объявил об уходе с телеканала «Матч ТВ».
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян объявил об уходе с телеканала «Матч ТВ».
По его словам, причиной такого решения стало интервью полузащитника «Ростова» Павла Мамаева о его судебном процессе с бывшей женой Аланой.
«Сегодня в эфир выйдет интервью с Павлом. Это тот продукт, который я не хочу, не могу и не буду делать в любой форме. Такие вещи противоречат моим этическим и профессиональным ценностям. У меня было редакционное задание. Сказали, что Мамаев хочет дать интервью именно мне. Я оказался соучастником очередного
«Все дело в противоречии с моими принципами, которыми я не готов поступиться. Согласно новым приоритетам телеканал “Матч ТВ” это безусловная журналистская победа. Но лично я категорически с этим не согласен. Не собираюсь продолжать работу на канале при таких противоречиях. Но хочу сказать, что благодарен всем друзьям и коллегам за сотрудничество», — добавил Арустамян.
Павел и Алана Мамаевы в апреле сообщили о разводе после восьми лет брака. Сейчас между бывшими супругами идет судебный процесс.