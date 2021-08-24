Нобель Арустамян покидает «Матч ТВ» из-за интервью с Павлом Мамаевым

«Сегодня в эфир выйдет интервью с Павлом. Это тот продукт, который я не хочу, не могу и не буду делать в любой форме. Такие вещи противоречат моим этическим и профессиональным ценностям. У меня было редакционное задание. Сказали, что Мамаев хочет дать интервью именно мне. Я оказался соучастником очередного пиар-перфоманса с героем для программы вроде “Окна” или “Пусть говорят”. Мне было очень дискомфортно. Я не копаюсь в личной жизни и грязном белье и никогда не собирался этим заниматься. Мои доводы не нашли отклика у руководства телеканала, что вынудило меня написать заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.