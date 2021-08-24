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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нобель Арустамян покидает «Матч ТВ» из-за интервью с Павлом Мамаевым

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян объявил об уходе с телеканала «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, причиной такого решения стало интервью полузащитника «Ростова» Павла Мамаева о его судебном процессе с бывшей женой Аланой.

«Сегодня в эфир выйдет интервью с Павлом. Это тот продукт, который я не хочу, не могу и не буду делать в любой форме. Такие вещи противоречат моим этическим и профессиональным ценностям. У меня было редакционное задание. Сказали, что Мамаев хочет дать интервью именно мне. Я оказался соучастником очередного пиар-перфоманса с героем для программы вроде “Окна” или “Пусть говорят”. Мне было очень дискомфортно. Я не копаюсь в личной жизни и грязном белье и никогда не собирался этим заниматься. Мои доводы не нашли отклика у руководства телеканала, что вынудило меня написать заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

«Все дело в противоречии с моими принципами, которыми я не готов поступиться. Согласно новым приоритетам телеканал “Матч ТВ” это безусловная журналистская победа. Но лично я категорически с этим не согласен. Не собираюсь продолжать работу на канале при таких противоречиях. Но хочу сказать, что благодарен всем друзьям и коллегам за сотрудничество», — добавил Арустамян.

Павел и Алана Мамаевы в апреле сообщили о разводе после восьми лет брака. Сейчас между бывшими супругами идет судебный процесс.

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