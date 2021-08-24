«Ростов» выступил против полной отмены лимита на легионеров в РПЛ

«Мы против полной отмены лимита. Цель отмены лимита — успешное выступление клубов в еврокубках, а также хорошая игра сборной России. Однако при старом лимите на легионеров (6+5) результаты наших команд в Европе были на приличном уровне, чего не скажешь про нынешнюю ситуацию. Ранее в наш чемпионат приезжали состоявшиеся мастера, ведущие игроки своих национальных сборных: Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Чорлука, Диарра, Вальбуэна, Кураньи, Тошич — это легионеры совершенно другого класса, которые и до игры в России, и после успешно выступали в топ-5 европейских лиг. Вместе с классными легионерами росли и наши игроки, повышая вместе с ними на тренировках свой класс, тем самым развиваясь и хорошо выступая за сборную России.

Сейчас, по разным причинам, зарубежные игроки более не рассматривают Россию в качестве конкурентной лиги для их собственного роста, выбирая другие страны. По спортивной привлекательности наш чемпионат проигрывает высшим лигам Польши, Бельгии, Греции, а по экономической — уступает Китаю и Саудовской Аравии.



Талантливые игроки, получая предложения от клубов РПЛ, просят заработную плату в 2−3 раза больше той, которую могли бы дать клубы из других стран. Принимая во внимание особенности нашего чемпионата, многие игроки идут на меньшие деньги, но в более интересный для футболиста чемпионат, откуда есть прямой путь в ведущие европейские лиги.



Необходимо делать наш чемпионат привлекательным со спортивной точки зрения, чтобы молодые талантливые игроки рассматривали Премьер-лигу не только в качестве возможности хорошо заработать, но и площадки для собственного роста.



Сбалансированный вариант лимита на легионеров — 10+15, к которому мы должны прийти с сезона 23/24 — это позволит соблюсти определённый баланс, продолжит стимулировать клубы вкладывать в развитие детско-юношеского футбола и в то же время сделает лимит менее жёстким, — написано в заявлении на официальном сайте «Ростова».