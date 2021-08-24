Никола Влашич может продолжить карьеру в АПЛ, им интересуется «Вест Хэм»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах хорватского хавбека заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», информирует The Telegraph.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах хорватского хавбека заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», информирует The Telegraph.
Согласно сведениям источника, руководство и тренерский штаб «молотобойцев» видят во Влашиче потенциальную замену Джесси Лингарду, который по окончании аренды вернулся в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов расстаться с игроком, если интересующийся футболистом клуб заплатит за аренду Влашича не менее € 10 млн. При этом аренда должна быть с опцией выкупа, в результате которой общая сумма трансфера составит около € 25 млн.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской