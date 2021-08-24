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19:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Никола Влашич может продолжить карьеру в АПЛ, им интересуется «Вест Хэм»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах хорватского хавбека заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», информирует The Telegraph.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"
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Согласно сведениям источника, руководство и тренерский штаб «молотобойцев» видят во Влашиче потенциальную замену Джесси Лингарду, который по окончании аренды вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов расстаться с игроком, если интересующийся футболистом клуб заплатит за аренду Влашича не менее € 10 млн. При этом аренда должна быть с опцией выкупа, в результате которой общая сумма трансфера составит около € 25 млн.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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