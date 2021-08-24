«Неприемлемо»: Канделаки отреагировала на уход Арустамяна с «Матч ТВ»
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась об уходе комментатора Нобеля Арустамяна. Канделаки разместила свой комментарий в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась об уходе комментатора Нобеля Арустамяна. Канделаки разместила свой комментарий в
Ранее стало известно об уходе Арустамяна с телеканала
«С некоторым разочарованием прощаюсь с дорогим коллегой Нобелем Арустамяном, но тем не менее произошедшее расставляет все точки над i. Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съемок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира. Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берет интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного YouTube-канала», — написала Канделаки.
Она объяснила, в чем заключалась редакционная задача в интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым.
«Задачи “копаться в грязном белье” не было, была задача дать зрителю возможность узнать, почему может закончиться любовь и начаться ненависть, и как это может отразиться на карьере бывшего игрока сборной», — добавила генеральный продюсер «Матч ТВ».
Арустамян работал на телеканале со дня основания в 2015 году.