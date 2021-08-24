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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Неприемлемо»: Канделаки отреагировала на уход Арустамяна с «Матч ТВ»

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась об уходе комментатора Нобеля Арустамяна. Канделаки разместила свой комментарий в Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно об уходе Арустамяна с телеканала из-за интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, которое выйдет в эфире позднее во вторник.

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«С некоторым разочарованием прощаюсь с дорогим коллегой Нобелем Арустамяном, но тем не менее произошедшее расставляет все точки над i. Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съемок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира. Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берет интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного YouTube-канала», — написала Канделаки.

Она объяснила, в чем заключалась редакционная задача в интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Задачи “копаться в грязном белье” не было, была задача дать зрителю возможность узнать, почему может закончиться любовь и начаться ненависть, и как это может отразиться на карьере бывшего игрока сборной», — добавила генеральный продюсер «Матч ТВ».

Арустамян работал на телеканале со дня основания в 2015 году.

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