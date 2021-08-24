«Неприемлемо»: Канделаки отреагировала на уход Арустамяна с «Матч ТВ»

«С некоторым разочарованием прощаюсь с дорогим коллегой Нобелем Арустамяном, но тем не менее произошедшее расставляет все точки над i. Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съемок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира. Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берет интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного YouTube-канала», — написала Канделаки.