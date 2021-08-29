Стал капитаном в 23 года, попал под газонокосилку, неожиданно раскрылся на правом фланге. Кто такой бельгиец, которого подписал «Спартак»

Два пенальти за две минуты

24-летний защитник «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кофрие на пути в большой футбол прошел хорошую школу, проведя по несколько лет в академиях бельгийских грандов — «Андерлехта» и «Стандарда».

«Я сильно прибавил в обоих клубах. С 11 до 15 лет прошел обучение в “Андерлехте”, где изучил основы. В “Стандарде” я был старше, и у меня тоже все шло хорошо. В двух учебных центрах я расцвел», — вспоминал Макс в интервью footnews.be.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VN-7TuTzFv8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако решающий шаг на пути в профессионалы без пяти минут спартаковец сделал в «Васланд-Беверен», где после одного сезона в молодежке он был повышен до главной команды. Там в молодого футболиста верили, и даже когда в 2016 году он провалился в своей третьей игре за основу против «Кортрейка» (0:5) и привез два 11-метровых за две минуты, тренер Стейн Фревен взял его под защиту. «Если он играет плохо, это моя ответственность, а каждый хороший матч — его заслуга. Макс узнал в игре против “Кортрейка” в десять раз больше, чем за все его матчи в молодежке вместе взятые. Я его совсем не виню. Он последний, кого я могу винить».

И действительно, те 11-метровые, один из которых соперник не реализовал, были назначены уже при счете 0:3. А за неделю до этого во встрече с тем же «Кортрейком» (2:3) Кофрие забил своей первый мяч в высшем бельгийском дивизионе. В итоге доверие принесло плоды, и в 23 года он уже был капитаном «Васланд-Беверена». Интерес к нему проявляли ведущие клубы страны — «Стандард» и «Гент». Переговоры с командой из Льежа шли полным ходом, однако клуб не готов был платить 1,2 миллиона евро сразу после коронавирусной паузы. В итоге, несмотря на продление контракта до 2021 года, уже позже Кофрие перебрался в «Сент-Трюйден».

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Премьера на правом фланге

Отметим один нюанс. «Сент-Трюйден», за который Кофрие выступает второй сезон, обычно действует по схеме с тремя центральными защитниками. Трактовать ее по ситуации можно и как 5−2−3, и как 3−4−3, но принципиальные различия минимальны. Однако Максимилиано не заточен под одну схему, а его прежняя команда варьировала расстановки, часто выбирая классическую четверку в оборонительной линии.

Кофрие — универсал. Может сыграть и в опорной зоне, и на позиции правого защитника. Состоявшаяся в декабре премьера на фланге, как выяснилось, была настоящим экспромтом. Кофрие стал первой звездой выездной игры с «Зюльте-Варегем» (2:0), ассистировав открывшему счет японцу Судзуки и забив второй мяч в компенсированное время.

«Мы не практиковали это на тренировках, и это был также первый раз, когда я играл так высоко на правом фланге, — признался Макс в интервью Voetbalkrant. — Меня очень поддерживала команда. Мы знали, что на этом фланге есть место, чтобы попытаться что-то форсировать, и мы воспользовались моей скоростью».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRTVOJtKTXJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRTVOJtKTXJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRTVOJtKTXJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by STVV - Official (@stvv_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Глупая авария

Все складывалось отлично, но потом пошло наперекосяк. Началось все с четырехматчевой дисквалификации за грубый фол в игре с почти родным «Стандардом» и штрафом в 3000 евро. Потом Кофрие подхватил коронавирус, а сразу после карантина получил глупейшую травму… в своем саду. Новость об этом появилась 1 апреля, и это был совсем не розыгрыш.

«Конечно, это была глупая авария, — признался Кофрие в интервью Het Nieuwsblad. — Мой сад находится под уклоном. На спуске я поскользнулся, и моя нога оказалась под газонокосилкой. Вращающиеся лезвия, кровь хлестала из моей ноги. К счастью, врачам удалось остановить кровотечение в отделении неотложной помощи. Сегодня боли намного меньше, чем неделю назад. Первые несколько дней я мог только лежать с поднятой ногой. Теперь я могу осторожно ходить».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSEsfFxo_ky/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSEsfFxo_ky/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Журналисты тогда нагнали жути, но медики довольно быстро успокоили футболиста вердиктом, что его карьере, несмотря на опасения, ничего не угрожает. Макс пропустил остаток сезона, но, как и планировал, вернулся в строй к началу сборов, где быстро убедил в своей квалификации принявшего команду немца Бернда Холлербаха. Однажды тренер по ходу игры отправил Кофрие в атаку и заявил в интервью then24: «Почему я это делаю? Потому что у меня нет ни одного нападающего. Он высокий, и я надеялся, что однажды он окажется в нужном месте».

В текущем чемпионате Бельгии Макс не попал в основу только в последнем туре, когда, судя по всему, решался вопрос с его переходом в «Спартак». Поиграв за юношеские сборные, он признается, что мечтает получить вызов в национальную команду Бельгии. Может, это случится после переезда в Москву? Ну, а газон около дома этого скромного главы семейства, чей аккаунт в Instagram является закрытым, теперь подстригает исключительно садовник.