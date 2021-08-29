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12:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стал капитаном в 23 года, попал под газонокосилку, неожиданно раскрылся на правом фланге. Кто такой бельгиец, которого подписал «Спартак»

Рассказываем о Максимилиано Кофрие, который перешел в «Спартак».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Два пенальти за две минуты

24-летний защитник «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кофрие на пути в большой футбол прошел хорошую школу, проведя по несколько лет в академиях бельгийских грандов — «Андерлехта» и «Стандарда».

«Я сильно прибавил в обоих клубах. С 11 до 15 лет прошел обучение в “Андерлехте”, где изучил основы. В “Стандарде” я был старше, и у меня тоже все шло хорошо. В двух учебных центрах я расцвел», — вспоминал Макс в интервью footnews.be.

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Однако решающий шаг на пути в профессионалы без пяти минут спартаковец сделал в «Васланд-Беверен», где после одного сезона в молодежке он был повышен до главной команды. Там в молодого футболиста верили, и даже когда в 2016 году он провалился в своей третьей игре за основу против «Кортрейка» (0:5) и привез два 11-метровых за две минуты, тренер Стейн Фревен взял его под защиту. «Если он играет плохо, это моя ответственность, а каждый хороший матч — его заслуга. Макс узнал в игре против “Кортрейка” в десять раз больше, чем за все его матчи в молодежке вместе взятые. Я его совсем не виню. Он последний, кого я могу винить».

И действительно, те 11-метровые, один из которых соперник не реализовал, были назначены уже при счете 0:3. А за неделю до этого во встрече с тем же «Кортрейком» (2:3) Кофрие забил своей первый мяч в высшем бельгийском дивизионе. В итоге доверие принесло плоды, и в 23 года он уже был капитаном «Васланд-Беверена». Интерес к нему проявляли ведущие клубы страны — «Стандард» и «Гент». Переговоры с командой из Льежа шли полным ходом, однако клуб не готов был платить 1,2 миллиона евро сразу после коронавирусной паузы. В итоге, несмотря на продление контракта до 2021 года, уже позже Кофрие перебрался в «Сент-Трюйден».

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Премьера на правом фланге

Отметим один нюанс. «Сент-Трюйден», за который Кофрие выступает второй сезон, обычно действует по схеме с тремя центральными защитниками. Трактовать ее по ситуации можно и как 5−2−3, и как 3−4−3, но принципиальные различия минимальны. Однако Максимилиано не заточен под одну схему, а его прежняя команда варьировала расстановки, часто выбирая классическую четверку в оборонительной линии.

Кофрие — универсал. Может сыграть и в опорной зоне, и на позиции правого защитника. Состоявшаяся в декабре премьера на фланге, как выяснилось, была настоящим экспромтом. Кофрие стал первой звездой выездной игры с «Зюльте-Варегем» (2:0), ассистировав открывшему счет японцу Судзуки и забив второй мяч в компенсированное время.

«Мы не практиковали это на тренировках, и это был также первый раз, когда я играл так высоко на правом фланге, — признался Макс в интервью Voetbalkrant. — Меня очень поддерживала команда. Мы знали, что на этом фланге есть место, чтобы попытаться что-то форсировать, и мы воспользовались моей скоростью».

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Глупая авария

Все складывалось отлично, но потом пошло наперекосяк. Началось все с четырехматчевой дисквалификации за грубый фол в игре с почти родным «Стандардом» и штрафом в 3000 евро. Потом Кофрие подхватил коронавирус, а сразу после карантина получил глупейшую травму… в своем саду. Новость об этом появилась 1 апреля, и это был совсем не розыгрыш.

«Конечно, это была глупая авария, — признался Кофрие в интервью Het Nieuwsblad. — Мой сад находится под уклоном. На спуске я поскользнулся, и моя нога оказалась под газонокосилкой. Вращающиеся лезвия, кровь хлестала из моей ноги. К счастью, врачам удалось остановить кровотечение в отделении неотложной помощи. Сегодня боли намного меньше, чем неделю назад. Первые несколько дней я мог только лежать с поднятой ногой. Теперь я могу осторожно ходить».

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Журналисты тогда нагнали жути, но медики довольно быстро успокоили футболиста вердиктом, что его карьере, несмотря на опасения, ничего не угрожает. Макс пропустил остаток сезона, но, как и планировал, вернулся в строй к началу сборов, где быстро убедил в своей квалификации принявшего команду немца Бернда Холлербаха. Однажды тренер по ходу игры отправил Кофрие в атаку и заявил в интервью then24: «Почему я это делаю? Потому что у меня нет ни одного нападающего. Он высокий, и я надеялся, что однажды он окажется в нужном месте».

В текущем чемпионате Бельгии Макс не попал в основу только в последнем туре, когда, судя по всему, решался вопрос с его переходом в «Спартак». Поиграв за юношеские сборные, он признается, что мечтает получить вызов в национальную команду Бельгии. Может, это случится после переезда в Москву? Ну, а газон около дома этого скромного главы семейства, чей аккаунт в Instagram является закрытым, теперь подстригает исключительно садовник.

Андрей Кузичев

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