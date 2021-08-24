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18:23 (мск), источник: Sport24

Промес и Мозес вернулись в общую группу игроков «Спартака»

«Спартак» в клубных соцсетях сообщил о возвращении в общую группу полузащитников Квинси Промеса и Виктора Мозеса.

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Источник: РИА "Новости"

«Смотрите, кто вернулся! Промес и Мозес восстановились от повреждений и готовятся к матчу “Спартак” — “Сочи” в общей группе», — сообщается в заявлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Промес получил травму в игре 1-го тура против «Рубина» (0:1), а Мозес — в игре с «Нижним Новгородом» (1:3) в третьем туре.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится в четверг, 26 августа. Начало — в 16.30 (мск).

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Спартак
-:-
Первый тайм: 0:0
Сочи
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