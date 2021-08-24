Промес и Мозес вернулись в общую группу игроков «Спартака»
«Спартак» в клубных соцсетях сообщил о возвращении в общую группу полузащитников Квинси Промеса и Виктора Мозеса.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Спартак» в клубных соцсетях сообщил о возвращении в общую группу полузащитников Квинси Промеса и Виктора Мозеса.
«Смотрите, кто вернулся! Промес и Мозес восстановились от повреждений и готовятся к матчу “Спартак” — “Сочи” в общей группе», — сообщается в заявлении.
Промес получил травму в игре 1-го тура против «Рубина» (0:1), а Мозес — в игре с «Нижним Новгородом» (1:3) в третьем туре.
Матч «Спартак» — «Сочи» состоится в четверг, 26 августа. Начало — в 16.30 (мск).