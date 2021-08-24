Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
Мальме
Футбол. Кубок России
25.08
Динамо Брл
Факел
Футбол. Кубок России
25.08
Легион Динамо
Алания
Футбол. Кубок России
25.08
Кайрат М
Ротор
Все события
Фоторепортажи
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
19:41 (мск), источник: Sports.Ru

Газизов в «Спартаке» получал 6 млн рублей в месяц. Последний проведенный им платеж был на 88 млн

Шамиль Газизов зарабатывал 6 миллионов рублей в месяц во время работы генеральным директором «Спартака», сообщила в суде представитель клуба Татьяна Завьялова.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Заработная плата Газизова в “Спартаке” составляла 6 миллионов рублей ежемесячно. При этом последний платеж Газизовым был проведен на сумму 88 миллионов рублей. Маловероятно, что он представлял себе, что его зарплата так сильно выросла. Все его действия говорят о том, что он очень спешил. Кроме того, платежное поручение говорит о том, что общество никогда такое решение не одобряло», — заявила Завьялова.

Ранее Газизов выиграл суд у «Спартака» о выплате 299,4 млн рублей выходного пособия по допсоглашению к трудовому договору. Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил суду, что подписал соглашению потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора.

Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым.

Газизов покинул «Спартак» 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас он работает в «Уфе» на должности генерального директора.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Лимит на легионеров отменят. Но нашему футболу это не поможет
Медведева рассказала о злости в отношениях с Загитовой
Миссия Головина. Топ-игроков из России не было на Украине 7 лет
«Локомотив» интересуется полузащитником «Челси»
Путин поручил найти генерального спонсора для клуба из РПЛ
Никола Влашич может продолжить карьеру в АПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь