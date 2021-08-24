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21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вест Хэм» близок к покупке Влашича за € 30 млн

«Вест Хэм» близок к тому, чтобы заплатить за полузащитника ЦСКА Николу Влашича € 30 млн, которые требует московский клуб, сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в «твиттере».

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"
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Сегодня, 24 августа, лондонцы проведут встречу с агентом футболиста.

Сообщалось, что в услугах хорватского хавбека заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». По данным источника, руководство и тренерский штаб «молотобойцев» видят во Влашиче потенциальную замену Джесси Лингарду, который по окончании аренды вернулся в «Манчестер Юнайтед».

ЦСКА готов расстаться с игроком, если интересующийся футболистом клуб заплатит за аренду Влашича не менее € 10 млн. При этом аренда должна быть с опцией выкупа, в результате которой общая сумма трансфера составит около € 25 млн.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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