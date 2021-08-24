«Лион» предложил «Зениту» за Азмуна € 11 млн
«Лион» сделал стартовое предложение по покупке нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает L’Equipe.
«Лион» сделал стартовое предложение по покупке нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает L’Equipe.
Французский клуб готов приобрести иранца за € 11 млн, и вряд ли сможет предложить намного больше до продажи Уссема Ауара и Максвелла Корне.
Ранее сообщалось, что Азмун готов перейти в «Лион», однако сумма трансфера может стать серьёзным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».
В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года.