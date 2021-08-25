«Алана говорит, что ей не хватает денег? Я перевел ей 11 миллионов». Интервью Мамаева, из-за которого Нобель ушел с «Матч ТВ»

О разводе с Аланой

«Развелись мы в апреле. Было принято решение в марте, что мы будем разводиться. Ни разу за этот период я не пожалел об этом решении. Я счастлив во всем. Эмоционально я принял это решение. Хотя я принял решение в 2018 году, когда пришел к ней и сказал, что не хочу с ней жить. Но были обстоятельства, которые помешали этому, была тюрьма. Наверное, надо было еще тогда это делать, но меня посадили в тюрьму. Я “чувстванулся” насчет семьи, и этот вопрос остался нерешенным. Я рад, что это произошло. Тревожит только то, что человек позволяет себе мерзопакостные вещи в мой адрес.



Суды только начинаются. Я готов и хочу подписать с ней мировое соглашение. Не хочу, чтобы этот человек существовал в моей жизни. Она завралась во всем, она оскорбляет меня и моих близких. Не хочу, чтобы она существовала со мной в одном пространстве. Она голословно утверждает, что я способствовал лишению родительских прав Саши Липового. Я сказал, что не буду влезать в эту ситуацию. Я сказал Липовому все так, как было. Он ответил, что она ему сказала по-другому.



Она говорит, что я отказался от ребенка. Я никогда этого не сделаю. Липовой мне звонил и сказал, что хочет восстановить отношения с Алексом. Я сказал, что ему никто не запрещал общаться с ребенком. Я решил, что будут судиться с ней во всем: за ребенка, за движимое и недвижимое имущество. Была злость на нее. Я хотел забрать по максимуму. В том числе и ребенка».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BDoan50gXc5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BDoan50gXc5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BDoan50gXc5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Павел Мамаев (@mamaev_pavel17)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О скандалах с бывшей женой

«После развода у меня уходит из жизни отец, и с того момента все развернулось в обратную сторону. Человек приехал на похороны с якобы искренней поддержкой — мнимой, как оказалось. У отца девять дней. Поминки, приехали дети. И мне приходит сообщение с оплатой на крема на 70 тысяч. С текстом: “Мне пришли крема, оплати мне”. Я ответил ей одной фразой: “Без меня”. И тут началось: “А что делать, как мне жить”. Я сказал ей, чтобы она жила по средствам. Я сказал, что ее поддержка была в том, чтобы выставлять счета.



Это при том, что я ей перевел после развода 10 миллионов рублей. Она сказала: “Мне что, Nivea начинать пользоваться?” Представляете, в каком я был состоянии? Я ей просто ответил: “Не трогай меня” На что она ответила: “Вези детей сюда”. Я ее просто заблокировал. Через несколько минут няня, которая воспитывала детей. Она попросила меня на пару минут и сказала, что Алана велела ей срочно забрать детей. Я ей сказал, что этого не будет. После этого пошли угрозы, что она (Алана) вызовет полицию. Я решил, что этого человека в моей жизни не будет никогда.



Она выставляет скрины, что я перевожу по 30 тысяч, но ни слова не сказала, что я перевел 10 миллионов. Всего я ей перевел 11 миллионов рублей. Говорит, что ей не хватает денег на детей? Я не отказываюсь от алиментов, но говорить, что нет денег, живя в квартире за полмиллиона долларов и разъезжая на “бентли”… Давайте будем объективны».

О новой возлюбленной

«После разговора с Надей (новой девушкой) я понял, что не хочу с ней (Аланой) судиться. У меня была уже другая жизнь, в один момент я понял, что не хочу делить с ней ничего. Путь она заберет абсолютно все. Часов через пять — восемь я сказал адвокату, то мы полностью меняем наш подход. И я ничего не хочу. Я хочу Надю оградить от этого всего. Она с первых дней говорила, чтобы я не трогал Алану и не делил с ней ничего. Она говорила, что я строил планы выкрасть детей. Она говорит в интервью, какой я плохой, но ни слова о том, что я хочу предложить мировое соглашение. Я готов это сделать, но чтобы этого человека не было в моей жизни.



Сейчас человек занят не мировым соглашением, а как можно больше получить хайпа на этой теме. Я прошу ее подписать мировое соглашение. Я не отказываюсь от алиментов, это моя обязанность. Я готов ей оставить квартиру, “бентли”. Пусть все заберет, только больше меня не трогает. Я хочу внести ясность, чтобы у людей не было розовых очков и мнимых факторов. Эти истории — это мое прошлое. Со мной рядом прекрасная женщина, с который я хочу семью, детей.



Я хочу играть в футбол, жить в своей новой семье и заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего. После этого интервью от меня больше не будет ни одного комментария по этом поводу».

Об алкоголе

«Иногда у меня ощущение, что я столкнулся с дьяволом, который будет на меня все больше лить клеветы и грязи. Я хочу просто отвернуться и не видеть этого всего. У меня разные были ситуации в жизни, плохие и хорошие. Но у меня не было проблем с тем, чтобы отдаваться работе. Футбол — это моя жизнь. У меня нет нарушений режима. Я не пью алкоголь уже несколько лет. Я доволен своей игрой. Меня эта ситуация не шатает, не выбивает из колеи».

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Об ошибках

«У меня были тысячи, миллион ошибок. И сколько еще будет, мне всего 33 года, разве это возраст для мужчины? У меня прекрасная карьера, отличный жизненный путь, чтобы жить и радоваться жизни. Видимо, мне надо было пройти эти испытания, чтобы жить и радоваться жизни в любви и во всем остальном.



У меня нет помех по поводу концентрации на футболе. Но есть вещи, которые задевают мое мужское достоинство, мою семью, мою новую девушку. Страдают люди, которыми я дорожу. Клевета, которая льется на меня, к сожалению, переливается и на них.



И у меня, наверное, впервые правильный выбор женщины, дальнейшего пути. Мой путь в футболе связан с “Ростовом”. Хочу чувствовать, что я востребован и приношу пользу. Если почувствую, что больше не приношу пользу “Ростову”, то надо будет заканчивать с футболом».

О завершении карьеры