Бейл перешел в «Крылья Советов»

Контракт с игроком заключен на 3 года. Бейл прибыл в расположение «Крыльев Советов» во вторник и в среду отправился на матч 6-го тура чемпионата России с «Уфой». Бейл стал первым игроком из Нидерландов в «Крыльях Советов».

«Крылья» играют в быстрый и комбинационный футбол. Мне импонирует, что здесь в меня верят. Перед переходом в «Крылья» советовался с родителями моей жены — они раньше жили в России, в городе Сочи. Я спросил у них о людях, о Самаре. Также немного пообщался с Германом Онугхой. Он играл в Дании с моим другом, поэтому рассказал мне кое-что о «Крыльях», — сказал Бейл.