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19:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бейл перешел в «Крылья Советов»

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» подписал контракт с нидерландским крайним защитником Гленном Бейлом.

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Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"

Контракт с игроком заключен на 3 года. Бейл прибыл в расположение «Крыльев Советов» во вторник и в среду отправился на матч 6-го тура чемпионата России с «Уфой». Бейл стал первым игроком из Нидерландов в «Крыльях Советов».

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«Крылья» играют в быстрый и комбинационный футбол. Мне импонирует, что здесь в меня верят. Перед переходом в «Крылья» советовался с родителями моей жены — они раньше жили в России, в городе Сочи. Я спросил у них о людях, о Самаре. Также немного пообщался с Германом Онугхой. Он играл в Дании с моим другом, поэтому рассказал мне кое-что о «Крыльях», — сказал Бейл.

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Последним клубом 26-летнего голландца был «Эммен», в составе которого он выступал с 2017 года, провел 129 матчей, в которых забил 5 голов.

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