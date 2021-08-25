В «Спартак» едет бельгийский защитник Кауфриз: кто это такой, как он играет, разбор

«Спартак» изнывает от отсутствия трансферов, и, кажется, долгожданное приобретение вот-вот случится. Как сообщают коллеги (и информация многократно подтвердилась, в том числе в Бельгии), красно-белые близки к подписанию 24-летнего Максимилиано Кауфриза из «Сент-Трюйдена». Он — универсальный защитник, способный сыграть и в центре обороны, и на правом фланге. Хотя изначально его всё же стоит рассматривать как правого центрального защитника при схеме 3-Х-Х, где Кауфриз и выступал в последние сезоны.

Этот потенциальный трансфер уже получил в СМИ массу негативных оценок. В таких случаях всегда хочется копнуть глубже и попытаться понять логику клуба. Если не полностью оправдать приобретение, то хотя бы увидеть и прочувствовать качества, благодаря которым раскритикованный ещё до приезда футболист может быть полезен. Но в случае Кауфриза, признаюсь, это было непросто. Его уровень действительно крайне сомнителен.

А «Спартак» вроде бы хотел сделать шаг вперёд и хотя бы как-нибудь помочь Витории…

Чем Кауфриз отпугнул?

Ниже — нюансы, смутившие сильнее всего. И которые для качественной игры в РПЛ нужно устранять.

1) Оценка ситуаций, выбор позиции. При первых же просмотренных матчах с участием бельгийского защитника начало казаться, что у футболиста не очень хорошая школа. Он путается в перемещениях, часто пропускает вбегания опасных футболистов в свою зону и летит в отбор против менее опасных, плохо оценивает пространство за своей спиной, мало оглядывается и крутит головой.

Качественный центральный защитник — это в первую очередь выбор позиции и правильные решения. Можно средне вести единоборства, зато классно защищать зону за счёт чётких перемещений и предугадывания ситуаций (а можно наоборот — выгрызать единоборства, но распыляться в рывках и всех подставлять). У Кауфриза надёжность в решениях пока не прослеживается. Возможно, придёт со временем — такое бывает.

2) Заурядная игра головой. Прыжок невысокий, тайминг чувствует плохо, корпусом при дуэлях себе не помогает, сбрасывает головой куда попало. Против габаритных соперников — вообще без шансов. Против менее габаритных что-то выиграть может. Статистически эффективность верховых дуэлей по разным сезонам варьируется от 50 до 60 (а однажды упала аж до 35%), что довольно средний показатель. Визуально картина такая же. Как дополнительный штрих в данном пункте: минимальная польза при стандартах. За 58 матчей последних трёх сезонов InStat насчитал ему всего четыре удара головой.

3) Нехватка координации. Она влияет вообще на всё. В том числе заметно снижает эффективность динамичных единоборств. Когда Кауфриза обыгрывают обычной прокидкой мяча в сторону, как правило, не успевает среагировать. Оказываясь один в один на пространстве против набравшего скорость соперника, чувствует себя неуверенно. Случается, что здорово вылетает в отбор при передаче в недодачу, вроде бы вытыкает мяч, но потом нужно делать следующее движение, чтобы завладеть мячом. А для этого уже не хватает как раз координации — тело болтается, соперник всё делает быстрее.

Средние качества Кауфриза

Здесь — характеристики, которые нельзя назвать развитыми совсем плохо, но которые всё равно недостаточно хороши для команды уровня «Спартака».

1) Передачи, начало атаки. Как и положено внешнему центральному защитнику, часто оказывается в более высокой позиции в полуфланге. При достойной мобильности и подвижности, а также при смелых заходах на чужую половину слишком часто принимает совсем непонятные решения с мячом. Тонким распасовщиком не является. Длинные передачи отдаёт куда попало, диагонали летят долго и направляются почему-то в закрытые зоны. Короткие и средние пасы отдаёт более уверенно и может даже дозированно приносить пользу при комбинировании. Общая точность передач для игрока обороны низкая, в некоторых играх она падает аж до 50%.

2) Скорость — неплохая. На первых шагах она средняя, не хватает координации, реакции и мощности разгона. На дистанции бежит сносно, но вряд ли превосходит того же Жиго.

Чем Кауфриз хорош

Будет несправедливо, если мы совсем обойдём стороной достойные спортивные качества Кауфриза. Они есть, и для кого-то, может, они вообще вышли бы на первый план (и тогда бы теоретическую базу можно было бы подвести под положительный вердикт трансфера).

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1) Бойцовские качества. Парень точно не трус, не боится жёстких единоборств, не убирает ноги (даже наоборот — совершает дикие фолы на красные карточки из-за медленной реакции и нескладности).

2) Мобильность и подвижность, достаточные для игры в тройке. Любит и умеет заходить на чужую половину, неплохо продвигает мяч рывками, забегает к лицевой под навесы, умеет атаковать из высоких позиций. Правда, хотелось бы более качественных передач и навесов.

3) Агрессия при отборах. Часто выбрасывается из линии, чтобы атаковать соперника в момент приёма мяча. В прошлом сезоне в среднем имел порядка 3,5 отбора за игру, в текущем — свыше пяти.

Резюме

Мы вроде бы постоянно говорим о качестве приезжающих легионеров, а на выходе всё равно получаем такие трансферы.

Можно было понять логику «Спартака» зимой, когда клуб подписывал Хендрикса. Да, голландец специфичен, он имел явные ограничения в подвижности — и это было заметно уже тогда, но по крайней мере это был типаж пасующего полузащитника, которого на тот момент не было в команде (Умяров, увы, нестабилен). И теоретически от Хендрикса можно было бы получить большую отдачу.

Логику же «Спартака» при трансфере Кауфриза понять гораздо сложнее. Даже если делать поблажки и изначально отводить ему роль резервиста (или подмены Жиго в случае его отъезда), то текущий уровень футболиста всё равно крайне сомнителен. Да, у него есть определённые качества, он не совсем слабый, как старина Марко Петкович, но на сегодня это не футболист для клуба, ставящего амбициозные задачи.