Экс-вратарь «Краснодара» Синицын перешел в «Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с вратарем Андреем Синицыным.
«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с вратарем Андреем Синицыным.
— Прошедший сезон ты провел в «Акроне», но почти не играл за эту команду…
— Зимой мы расстались с «Краснодаром». Приехал в «Акрон», но у меня обострилась старая травма. Пришлось сделать операцию. А когда восстановился, сезон подошел к концу. Но сейчас все уже позади. Чувствую себя отлично.
— Сколько ты уже тренируешься с «Нижним Новгородом»?
— Пару недель. Коллектив здесь хороший, ребята — отличные, встретили меня очень тепло. Я быстро влился в коллектив.
— Какие цели ставишь перед собой на этот сезон?
— Главное, чтобы «Нижний Новгород» сохранил место в
Синицын выступал за «Краснодар» с 2012 по 2020 год.