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19:36 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын перешел в «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с вратарем Андреем Синицыным.

Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Прошедший сезон ты провел в «Акроне», но почти не играл за эту команду…

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— Зимой мы расстались с «Краснодаром». Приехал в «Акрон», но у меня обострилась старая травма. Пришлось сделать операцию. А когда восстановился, сезон подошел к концу. Но сейчас все уже позади. Чувствую себя отлично.

— Сколько ты уже тренируешься с «Нижним Новгородом»?

— Пару недель. Коллектив здесь хороший, ребята — отличные, встретили меня очень тепло. Я быстро влился в коллектив.

— Какие цели ставишь перед собой на этот сезон?

— Главное, чтобы «Нижний Новгород» сохранил место в Премьер-лиге. Это очень важно для дебютанта. Ну, а что касается меня, то я хочу приносить как можно больше пользы команде — на футбольном поле во время официальных матчей и в тренировочном процессе, — сказал 33-летний игрок.

Синицын выступал за «Краснодар» с 2012 по 2020 год.

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