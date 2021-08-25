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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Влашич полетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич отправился с командой в Санкт-Петербург на матч 6-го тура чемпионата России с «Зенитом», сообщается на официальном сайте «красно-синих».

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник СМИ сообщали, что английский «Вест Хэм» готов выкупить у ЦСКА контракт Влашича за сумму, близкую к 30 миллионам евро, если не сможет оформить переход из «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, и что на вечер вторника «Вест Хэм» запланировал переговоры с агентом Влашича.

Всего на выезд отправились 23 футболиста ЦСКА.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 6, 26.08.2021, 20:45

Зенит-ЦСКА-

Вратари: Игорь Акинфеев, Данила Боков.

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Иван Обляков.

Нападающие: Адольфо Гайч, Антон Заболотный, Фёдор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

Не полетел в Петербург защитник Георгий Щенников, у которого ранее была травма. «Зенит» примет ЦСКА в четверг, игра начнется в 20:45 мск.

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