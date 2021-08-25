Влашич полетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич отправился с командой в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич отправился с командой в
Во вторник СМИ сообщали, что английский «Вест Хэм» готов выкупить у ЦСКА контракт Влашича за сумму, близкую к 30 миллионам евро, если не сможет оформить переход из «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, и что на вечер вторника «Вест Хэм» запланировал переговоры с агентом Влашича.
Всего на выезд отправились 23 футболиста ЦСКА.
Вратари: Игорь Акинфеев, Данила Боков.
Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Иван Обляков.
Нападающие: Адольфо Гайч, Антон Заболотный, Фёдор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.
Не полетел в Петербург защитник Георгий Щенников, у которого ранее была травма. «Зенит» примет ЦСКА в четверг, игра начнется в 20:45 мск.