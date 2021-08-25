Влашич полетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

Во вторник СМИ сообщали, что английский «Вест Хэм» готов выкупить у ЦСКА контракт Влашича за сумму, близкую к 30 миллионам евро, если не сможет оформить переход из «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, и что на вечер вторника «Вест Хэм» запланировал переговоры с агентом Влашича.