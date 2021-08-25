Губерниев: Мужик рассказывает про мать своего ребенка гадости — оставим это на совести Мамаева

«Я понимаю, что это очень важный проект, нашумевший. Я хочу сказать, что я и раньше не собирался смотреть это интервью и не буду смотреть, потому что мне не интересен ни Мамаев, ни его личная жизнь. Я повторюсь еще раз, что, как человек одухотворенный, интересуюсь другими вещами. Я читаю книги, рассказываю о спорте, люблю свою страну. А когда мужик говорит про мать своего ребенка гадости — оставим это на совести Мамаева. Не важно, какая Алана, она мать его детей. Личная жизнь потому и называется личной.