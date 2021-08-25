Экспертно-судейская комиссия признала все решения Карасева в матче «Локомотив» — «Зенит» верными

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Все решения судьи были признаны верными.

ЭСК при президенте РФС считает, что судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на восьмой минуте матча. Решение мотивировано тем, что игрок «Локомотива» Пабло неумышленно наступает на ногу нападающему «Зенита» Сердару Азмуну вне игрового действия.

По мнению комиссии, судья правильно не вынес вторую желтую карточку игроку «Зенита» Далеру Кузяеву на 40-й минуте матча. Хавбек совершал выпад ногой в сторону, имея реальную возможность сыграть в мяч. Данное движение ногой характеризуется низкой интенсивностью, шипы не используются, поэтому нарушение не требовало вынесения дисциплинарных санкций.

Также судья правильно не зафиксировал нарушение правил в атакующей фазе игры, завершившейся назначением 11-метрового удара в ворота «Зенита» на 86-й минуте матча. Решение мотивировано тем, что футболист «Локомотива» акцентированно играет в мяч ногой, после чего происходит небольшой физический контакт, не имеющий возможных последствий для соперника.

ЭСК РФС считает, что судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 87-й минуте матча. Футболист «Зенита» совершал второе движение правой ногой в попытке сыграть в мяч, в результате которого сбил игрока «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.