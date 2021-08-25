Программу Губерниева на «Матч ТВ» сняли с эфира из-за повтора интервью Мамаева

«План на ближайшие два дня: вместе с Денисом Панкратовым комментирую плавание на Паралимпиаде в Токио, стартуем в 10.55 на “Матче”!!! И следом в прямом эфире веду программу “Все на Матч”, сегодня в 17.00, в четверг в 17.20!!!» — написал утром Губерниев в своем Telegram-канале.

Позже телеведущий опубликовал новое сообщение, в котором заявил, что его программа отменяется.

«Друзья, не буду сегодня в эфире в 17.00!!! Снова в программе нашего канала судьбоносное интервью Мамаева!!! Это просто сенсация!!! Это счастье телезрителя!!!» — написал комментатор.

Интервью, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой, вышло в эфире «Матч ТВ» вечером 24 августа. Журналист Нобель Арустамян заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям, и объявил о своем уходе с «Матч ТВ». Арустамян добавил, что пытался убедить руководство телеканала в том, что подобный контент не должен появляться в эфире спортивного канала.