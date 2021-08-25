Матч чемпионата России по футболу «Зенит» — ЦСКА смогут посетить до 1000 зрителей
Решение принято в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации
Решение принято в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации
ТАСС, 25 августа. Матч шестого тура Тинькофф — Российской
«В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации
Сообщается, что встречу сможет посетить ограниченное число владельцев абонементов. Игра пройдет в
После пяти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. ЦСКА набрал девять очков, команда располагается на шестой строчке.