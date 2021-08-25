Матч чемпионата России по футболу «Зенит» — ЦСКА смогут посетить до 1000 зрителей

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 6, 26.08.2021, 20:45 Зенит - ЦСКА -

ТАСС, 25 августа. Матч шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА смогут посетить до 1 тыс. болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

«В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на игре против ЦСКА смогут присутствовать до 1 000 зрителей», — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Сообщается, что встречу сможет посетить ограниченное число владельцев абонементов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Матч начнется в 20:45 мск.