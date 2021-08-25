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19:00 (мск), источник: ТАСС

Матч чемпионата России по футболу «Зенит» — ЦСКА смогут посетить до 1000 зрителей

Решение принято в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга

Зенит
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 6, 26.08.2021, 20:45

Зенит-ЦСКА-

ТАСС, 25 августа. Матч шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА смогут посетить до 1 тыс. болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

«В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на игре против ЦСКА смогут присутствовать до 1 000 зрителей», — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Сообщается, что встречу сможет посетить ограниченное число владельцев абонементов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Матч начнется в 20:45 мск.

После пяти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. ЦСКА набрал девять очков, команда располагается на шестой строчке.

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