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22:13 (мск), источник: Sport24

Депутат: Губернатор обратился к президенту. Думаю, до конца года спонсор для «Нижнего Новгорода» будет найден

Депутат Госдумы от Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил, что власти региона надеются найти спонсора «Нижнему Новгороду» до конца 2021 года.

Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Путин поручил найти спонсора для «Нижнего Новгорода»

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил найти генерального спонсора среди госкорпораций для «Нижнего Новгорода», выступающего в РПЛ.

«Клуб вышел в Премьер-лигу, где, соответственно, другие финансовые обязательства — у команды очень много поездок, здесь другие требования по части организации матчей с точки зрения, например, безопасности. К сожалению, в Нижегородской области не нашлось компании, которая могла бы стать спонсором клуба, и губернатор (Глеб Никитин) обратился к президенту за помощью. Многие компании с государственным участием помогают спортивным клубам. Есть поручение, надо искать спонсора, надо искать какую-то крупную компанию с государственным участием. Думаю, до конца года спонсор будет найден. Сейчас компании уже подводят финансовые итоги текущего года и формируют бюджет на 2022 год. Надеюсь, что с 2022 года какая-либо компания будет участвовать в финансировании «Нижнего Новгорода», будет его новым спонсором.

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Считаю нормальным, что государство финансирует профессиональные команды. Я отношусь к той категории граждан, которые считают, что все футбольные, хоккейные, волейбольные, баскетбольные и другие проекты являются социальным делом. Это фактор развития спорта на территории Российской Федерации, и ничего страшного нет, что государство участвует в его финансировании. Я считаю, что сегодня экономическое состояние и покупательский спрос в регионах не соответствует тем требованиям, чтобы содержать профессиональные команды, чтобы они были прибыльными. К сожалению, сегодня таких предпосылок нет, поэтому я выступаю за государственное софинансирование.

Судьбу «Тамбова» мы повторять не будем, потому что, во-первых, у нас есть футбольная инфраструктура. У нас есть тренировочная база, на которой готовилась сборная Уругвая во время чемпионата мира — 2018 и которая получила высочайшие оценки. Это очень серьезное подспорье, потому что у нас вся инфраструктура для клуба выстроена полностью. Остались только организационные вопросы и финансирование клуба", — сказал Сватковский РИА Новости.

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