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21:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Слуцкий рассказал, какие клубы РПЛ выступили за полную отмену лимита на легионеров

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, какие клубы Российской Премьер-Лиги выступили за полную отмену лимита на легионеров на последнем собрании.

Рубин
Локомотив
Динамо
Краснодар
Зенит
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» — далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита. Вчера большое количество клубов подтвердило свою позицию.

За полную отмену лимита выступили и «Локомотив», и «Динамо», и «Краснодар», и «Зенит», и ЦСКА.

Мы много раз чётко и аргументированно объясняли свою позицию, и я объяснял свою позицию, на протяжении многих лет ратуя за отмену лимита на легионеров и за то, что россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях", — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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