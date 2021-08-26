«Спартак» — «Сочи»: Мозес и Промес начнут матч на скамейке запасных

От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Спартак» перед этой встречей занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Сочи» находится на 5-м месте. В пяти турах южане набрали девять очков.