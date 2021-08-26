«Спартак» — «Сочи»: Мозес и Промес начнут матч на скамейке запасных
Сегодня, 26 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 6-го тура РПЛ. «Спартак» будет принимать «Сочи». Встреча начнётся в 18:30 мск.
Сегодня, 26 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 6-го тура РПЛ. «Спартак» будет принимать «Сочи». Встреча начнётся в 18:30 мск.
Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на этот матч.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Жиго, Джикия, Умяров, Зобнин, Айртон, Бакаев, Ларссон, Соболев, Понсе.
Запасные: Ребров, Марков, Гапонов, Ломовицкий, Хендрикс, Крал, Промес, Мирзов, Игнатов, Мозес, Литвинов.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барач, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Попов, Ангбан, Воробьёв.
Запасные: Заболотный, Адамов, Прохин, Павлов, Колмаков, Нобоа, Барсов, Жоаозиньо.
«Спартак» перед этой встречей занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Сочи» находится на 5-м месте. В пяти турах южане набрали девять очков.