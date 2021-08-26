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18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Сочи»: Мозес и Промес начнут матч на скамейке запасных

Сегодня, 26 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 6-го тура РПЛ. «Спартак» будет принимать «Сочи». Встреча начнётся в 18:30 мск.

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Источник: РИА "Новости"
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Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на этот матч.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Жиго, Джикия, Умяров, Зобнин, Айртон, Бакаев, Ларссон, Соболев, Понсе.

Запасные: Ребров, Марков, Гапонов, Ломовицкий, Хендрикс, Крал, Промес, Мирзов, Игнатов, Мозес, Литвинов.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барач, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Попов, Ангбан, Воробьёв.

Запасные: Заболотный, Адамов, Прохин, Павлов, Колмаков, Нобоа, Барсов, Жоаозиньо.

«Спартак» перед этой встречей занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Сочи» находится на 5-м месте. В пяти турах южане набрали девять очков.

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