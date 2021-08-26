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19:06 (мск), источник: Sport24

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Уфу», завершая матч вдесятером

В Уфе завершился матч 6-го тура РПЛ. На стадионе «Центральный» встречались «Уфа» и «Крылья Советов».

Крылья Советов
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Источник: РИА "Новости"

Гости ушли на перерыв, ведя в счете 2:0. По голу забили Никита Чернов и Максим Глушенков. Во втором тайме Гамид Агаларов с пенальти сократил отставание в счете, но уйти от поражения «Уфа» не смогла.

Отметим, что «Крылья Советов» завершали матч вдесятером. Красную карточку получил Роман Ежов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самарцы одержали вторую победу подряд и с 7 очками поднялись на 9-е место. На счету «Уфы» 5 очков и 12-я позиция.

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Уфа
1:2
Первый тайм: 0:2
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