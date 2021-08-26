Болельщики «Спартака» осудили праздную жизнь футболистов баннерами на трибунах

«Любимый клуб стал ездить в клубы, за это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намёк понятен», — гласят первые развёрнутые баннеры.

«Клубная жизнь или жизнь в клубе?» — написано на втором баннере.

Встреча «Спартака» и «Сочи» проходит в настоящее время на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30.