«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ
Сегодня, 26 августа, в
ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Сегодня, 26 августа, в
Тренерские штабы назвали стартовые составы на матч. Примечательно, что в стартовый состав ЦСКА не попал полузащитник Никола Влашич.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун, Малком.
Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Марио Фернандес, Дивеев, Дзагоев, Обляков, Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов, Эджуке.
Запасные: Боков, Набабкин, Фукс, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев, Гайч.
Встреча начнётся в 20:45 мск.