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26 августа, источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке после поражения в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).

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Источник: РИА "Новости"
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— «Спартак» проиграл три матча из шести. Не думали ли вы об отставке? Или верите в свой путь, продолжая идти по нему?

— Я борец по натуре — просто так не сдамся. Верю в свое дело. Такие моменты бывают не только в футболе, но и в жизни. Сейчас непростой момент — не совсем то, что мы хотели получить. Но я не повернусь спиной к этим обстоятельствам. Буду стараться делать все лучшее для «Спартака» и своих футболистов.

— Сейчас будет перерыв на матчи сборных. Как действовать, какие планы на перерыв?

— Будем работать с теми, кто останется в команде. Их немало: Квинси, Мозес, Соболев, Жиго, Айртон, Рассказов, Кутепов и другие.

В восьми официальных играх сезона-2021/22 под руководством нового главного тренера Руя Витории красно-белые одержали две победы, один раз сыграв вничью и потерпев пять поражений.

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1:2
Первый тайм: 0:0
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