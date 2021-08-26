«Как вам не стыдно». «Спартак» полностью завалил старт сезона

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Спартак» креативно подошел к объявлению состава — игроки были представлены в образах супергероев, нарисованных детьми. Но в расстановке хозяев удивило не это: Руй Витория выставил трех профильных центральных защитников и трех номинальных форвардов. Позицию правого латераля занял не Николай Рассказов, ошибка которого привела к голу «Арсенала» в предыдущем туре, а Зелимхан Бакаев. В итоге самой малочисленной оказалась средняя линия: пару составили Наиль Умяров и Роман Зобнин.

Болельщики красно-белых рассчитывали, что переход на три центральных вернет «Спартак» в прошлый сезон. Но нет. Эмоций и куража, на котором доехали до серебряных медалей в РПЛ-2020/21, сейчас нет и в помине, а количество впереди не дало качества.

Так и получалось, что на общем фоне выделялся лишь Самюэль Жиго, который успевал и впереди, и сзади. В атаке москвичи оказались очень плохи. Если в предыдущих встречах казалось, что команду вот-вот должно прорвать, то теперь и голевые моменты даются с большим трудом. За весь первый тайм запомнился, пожалуй, только удар Александра Соболева.

Во втором тайме хозяева встрепенулись. Событием стал выход Виктора Мозеса, пропустившего ощутимый отрезок из-за травмы. И буквально тут же «Спартак» открыл счет: Жиго здорово поборолся на угловом, а забил Зобнин — примерно так же, как недавно «Уралу».

А дальше игра пошла по тульскому сценарию: красно-белые позволили сопернику сравнять счет практически моментально — через шесть минут. Дальше же выяснилось, что арсенальский вариант был не так уж плох. Прошло еще шесть минут — и гости забили второй.

«Как вам не стыдно», — зарядила Северная трибуна. Добавив за этим более резкое, но не менее справедливое: «Где ваши яйца?!» Дать ответ на поле команда не смогла. В оставшиеся 20 минут хозяева фактически не создали ни одного момента, образы супергероев так и остались только на детских рисунках. Витория проводил массовые замены, но это не помогло. Не стоит исключать, что это вообще последние решения португальца в качестве главного тренера «Спартака».