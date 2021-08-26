«Как вам не стыдно». «Спартак» полностью завалил старт сезона

«Спартак» креативно подошел к объявлению состава — игроки были представлены в образах супергероев, нарисованных детьми. Но в расстановке хозяев удивило не это: Руй Витория выставил трех профильных центральных защитников и трех номинальных форвардов. Позицию правого латераля занял не Николай Рассказов, ошибка которого привела к голу «Арсенала» в предыдущем туре, а Зелимхан Бакаев. В итоге самой малочисленной оказалась средняя линия: пару составили Наиль Умяров и Роман Зобнин.
Болельщики
Так и получалось, что на общем фоне выделялся лишь Самюэль Жиго, который успевал и впереди, и сзади. В атаке москвичи оказались очень плохи. Если в предыдущих встречах казалось, что команду
Во втором тайме хозяева встрепенулись. Событием стал выход Виктора Мозеса, пропустившего ощутимый отрезок
А дальше игра пошла по тульскому сценарию:
«Как вам не стыдно», — зарядила Северная трибуна. Добавив за этим более резкое, но не менее справедливое: «Где ваши яйца?!» Дать ответ на поле команда не смогла. В оставшиеся 20 минут хозяева фактически не создали ни одного момента, образы супергероев так и остались только на детских рисунках. Витория проводил массовые замены, но это не помогло. Не стоит исключать, что это вообще последние решения португальца в качестве главного тренера «Спартака».
После матча футболисты