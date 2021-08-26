Текущие события
Футбол. Еврокубки
26.08
Партизан
Санта-Клара
20
Футбол. Еврокубки
26.08
Гент
Ракув
30
Футбол. Премьер-лига
26.08
Зенит
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
26.08
Ахмат
Арсенал Т
21
Футбол. Еврокубки
26.08
Эльфсборг
Фейеноорд
31
Футбол. Еврокубки
26.08
Русенборг
Ренн
13
Футбол. Премьер-лига
26.08
Спартак
Сочи
12
Футбол. Премьер-лига
26.08
Уфа
Крылья Советов
12
Все события
Фоторепортажи
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
26 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Как вам не стыдно». «Спартак» полностью завалил старт сезона

Красно-белые проиграли на своем поле «Сочи». После шести туров у команды Руя Витории всего семь очков.

Спартак
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Спартак» креативно подошел к объявлению состава — игроки были представлены в образах супергероев, нарисованных детьми. Но в расстановке хозяев удивило не это: Руй Витория выставил трех профильных центральных защитников и трех номинальных форвардов. Позицию правого латераля занял не Николай Рассказов, ошибка которого привела к голу «Арсенала» в предыдущем туре, а Зелимхан Бакаев. В итоге самой малочисленной оказалась средняя линия: пару составили Наиль Умяров и Роман Зобнин.

Болельщики красно-белых рассчитывали, что переход на три центральных вернет «Спартак» в прошлый сезон. Но нет. Эмоций и куража, на котором доехали до серебряных медалей в РПЛ-2020/21, сейчас нет и в помине, а количество впереди не дало качества.

Так и получалось, что на общем фоне выделялся лишь Самюэль Жиго, который успевал и впереди, и сзади. В атаке москвичи оказались очень плохи. Если в предыдущих встречах казалось, что команду вот-вот должно прорвать, то теперь и голевые моменты даются с большим трудом. За весь первый тайм запомнился, пожалуй, только удар Александра Соболева.

Во втором тайме хозяева встрепенулись. Событием стал выход Виктора Мозеса, пропустившего ощутимый отрезок из-за травмы. И буквально тут же «Спартак» открыл счет: Жиго здорово поборолся на угловом, а забил Зобнин — примерно так же, как недавно «Уралу».

А дальше игра пошла по тульскому сценарию: красно-белые позволили сопернику сравнять счет практически моментально — через шесть минут. Дальше же выяснилось, что арсенальский вариант был не так уж плох. Прошло еще шесть минут — и гости забили второй.

«Как вам не стыдно», — зарядила Северная трибуна. Добавив за этим более резкое, но не менее справедливое: «Где ваши яйца?!» Дать ответ на поле команда не смогла. В оставшиеся 20 минут хозяева фактически не создали ни одного момента, образы супергероев так и остались только на детских рисунках. Витория проводил массовые замены, но это не помогло. Не стоит исключать, что это вообще последние решения португальца в качестве главного тренера «Спартака».

После матча футболисты красно-белых в полном составе подошли к трибуне. На предыдущем домашнем матче к ним были претензии, мол, игроки ушли, не выслушав замечания фанатов после поражения от «Нижнего Новгорода». На этот раз команда стояла очень долго, кажется, дождавшись ухода самого последнего болельщика.

Читайте также
Спартак
1:2
Первый тайм: 0:0
Сочи
 Алана Мамаева о Павле: «Дзюба на его фоне просто померкнет»
Что будет если отжиматься по 15 раз каждый день. Комментирует тренер
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
Дзюба одним пасом похоронил ЦСКА и вывел «Зенит» на первое место
Все, что нужно знать о соперниках «Зенита» в Лиге чемпионов
Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»
В Испании сообщили, что «ПСЖ» согласился продать Мбаппе в «Реал»
Агент Криштиану Роналду убедил перейти его в «Манчестер Сити»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь