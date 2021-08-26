Текущие события
Футбол. Еврокубки
26.08
Партизан
Санта-Клара
20
Футбол. Еврокубки
26.08
Гент
Ракув
30
Футбол. Премьер-лига
26.08
Зенит
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
26.08
Ахмат
Арсенал Т
21
Футбол. Еврокубки
26.08
Эльфсборг
Фейеноорд
31
Футбол. Еврокубки
26.08
Русенборг
Ренн
13
Футбол. Премьер-лига
26.08
Спартак
Сочи
12
Футбол. Премьер-лига
26.08
Уфа
Крылья Советов
12
Все события
Фоторепортажи
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
26 августа, источник: Чемпионат.com

«Ахмат» вырвал победу в матче с «Арсеналом»

В Грозном завершился матч 6-го тура РПЛ. На стадионе «Ахмат Арена» «Ахмат» принимал «Арсенал». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Ахмат
АрсеналПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 31-й минуте произошёл резонансный инцидент. Защитник гостей Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша перехватил его и устремился в атаку.

Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Конате из борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, грозненцы проигнорировали принцип фэйр-плей.

Впрочем, гости сумели отыграться уже через семь минут. Равновесие в счёте восстановил Данил Степанов. Первый тайм завершился при равном счёте (1:1).

Во втором тайме командам никак не удавалось забить, но в концовке «Ахмат» дожал соперника. Уже на 5-й компенсированной минуте отличился Игорь Коновалов.

«Ахмат» набрал 9 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Арсенал» с четырьмя очками занимает 15-е место.

Читайте также
Ахмат
2:1
Первый тайм: 1:1
Арсенал Т
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
«Как вам не стыдно». «Спартак» полностью завалил старт сезона
Дзюба одним пасом похоронил ЦСКА и вывел «Зенит» на первое место
Все, что нужно знать о соперниках «Зенита» в Лиге чемпионов
Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»
В Испании сообщили, что «ПСЖ» согласился продать Мбаппе в «Реал»
Агент Криштиану Роналду убедил перейти его в «Манчестер Сити»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь