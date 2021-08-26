Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»

«Игра разбилась на отрезки, были моменты и у нас, и у “Зенита”. В итоге они свой шанс реализовали. Во втором тайме, особенно после первого гола, моментов у нас не было. План перейти на 3 центральных был давно: ещё на сборах. На мой взгляд, эксперимент удачный. Все современные команды используют несколько схем: мы не исключение», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.