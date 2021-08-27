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00:23 (мск), источник: Sport24

Дзюба наконец-то зарешал! Вышел на замену и одним пасом похоронил ЦСКА

Вывеска была гораздо интереснее содержания.

Зенит
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Прямо перед началом матча «Зенит» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Впервые за долго время сине-бело-голубые сыграют с грандами — действующим победителем ЛЧ «Челси» и многократным чемпионом Италии «Ювентусом».

Доказывать свою способность противостоять сильнейшим командам Европы вышел сильнейший на сегодняшний день состав «Зенита».

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА еврокубками не обременен. Да и состав у армейцев был не лучшим. В старт, например, не попал самый звездный игрок команды Никола Влашич.

Во время загрузки произошла ошибка.

Начало матча осталось за «Зенитом». За стартовые 25 минут можно легко пересчитать количество раз, когда футболисты ЦСКА переходили центр поля. Но своими моментами ни Азмун, ни Малком, ни Клаудиньо воспользоваться не смогли.

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Ближе к концу тайма уже ЦСКА доминировал на поле и создал два опаснейших момента, которые завершились попаданиями в штангу. Сначала у Дзагоева, потом у Заболотного. Но голов тысяча болельщиков на стадионе в стартовые 45 минут не увидели.

Стоит отметить, что в составе у «Зенита» вышло 8 легионеров. У ЦСКА — если не считать натурализованного Марио — 2. Это к разговорам о лимите. И при этом до перерыва ЦСКА гораздо ближе к успеху.

В перерыве Сергей Семак и Алексей Березуцкий сделали по замене. У «Зенита» вместо Караваева вышел Чистяков. В итоге на правый фланг перебрался Караваев. А у ЦСКА на поле появился-таки Влашич. Заменил он Чалова.

Но замены сработали так себе. Большой опасности у ворот обеих команд было минимум. А с той, что была, вратари успешно справлялись. Первым дрогнул ЦСКА. Дзюба вывел Азмуна на ворота Акинфеева. Персидский форвард по пути разобрался с Васиным и вколотил мяч в сетку.

  • «Зенит» выиграл у ЦСКА в четвертом матче подряд.
  • Команда Сергея Семака пока идет без поражений.
  • После этой победы «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице. А ЦСКА пока шестой.
  • В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а ЦСКА отправится в гости к тульскому «Арсеналу».
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Первый тайм: 0:0
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