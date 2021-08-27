Самый некрасивый гол сезона. «Ахмат» забил, нарушив фэйр-плей

В матче 6-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Арсеналом» случился скандал. В первом тайме хозяева забили гол, который спровоцировал потасовку на поле.

На 31-й минуте защитник тульского клуба Урош Радакович выбил мяч в сторону аута, чтобы его партнёру по команде Горану Чаушичу оказали медицинскую помощь. Но полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша перехватил мяч у боковой линии и побежал по левому флангу. Косовар прострелил на Мохамеда Конате, который точным ударом открыл счёт.

Главный арбитр матча Алексей Сухой засчитал гол грозненцев, так как Бериша не нарушал правила. Но туляки принялись высказывать судье претензии и спровоцировали на поле потасовку, после которой Радакович получил жёлтую карточку.

В футболе часто выбирают самый красивый гол сезона. Этот же может претендовать на антипремию — самый некрасивый гол.

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Впрочем, подобный случай в матче этих команд уже был, и тогда пострадал «Ахмат». В марте 2018-го «Арсенал» принимал грозненцев на заснеженном стадионе в Туле. На 90-й минуте полузащитник гостей Олег Иванов остановил мяч у своей штрафной, но резко взялся за колено и рухнул на газон. В этот момент мяч подобрал Кирилл Комбаров и отпасовал на Артёма Дзюбу, который сделал передачу на того самого Чаушича. Сербский полузащитник нанёс удар под перекладину и принёс «Арсеналу» минимальную победу — 1:0.

Тогда после забитого мяча на поле тоже произошла потасовка. Защитника «Ахмата» Родолфо удалили, а Андрей Сёменов, Анри Хагуш, Гиа Григалава, Чаушич и Дзюба заработали жёлтые карточки. Иногда в футболе, как и в жизни, всё возвращается бумерангом!

Теперь проиграли туляки. Через семь минут после гола Конате «Арсеналу» удалось сравнять счёт усилиями Данилы Степанова, но в добавленное ко второму тайму время они пропустили от полузащитника «Ахмата» Игоря Коновалова. В итоге команда Дмитрия Парфёнова уехала из Грозного с обидным поражением — 1:2.

Скандальный эпизод прокомментировали для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов и сам Бериша.

«По мнению арбитра, это не нарушение правил, — подчеркнул Федотов. — Это проблема игроков “Арсенала”, которые не могли выбить сильно мяч за боковую линию. Соответственно, Бериша догнал мяч, дальше пошла атака. Судья не должен был вмешиваться в этот эпизод. Гол забит чисто. На арбитре никакой вины нет. Возможно, судья мог бы увидеть, что Бериша бежит к мячу, пересвистнуть, но логика в его действиях тогда бы не прослеживались. Это проблема только игроков “Арсенала”. Если выбиваешь мяч, не надо его катить, а надо просто выбить».

«Претензии в свой адрес по эпизоду, приведшему к первому голу в ворота “Арсенала” считаю необоснованными, — сказал Бериша. — Я находился на левой бровке и половине соперника и абсолютно не видел и не знал, что на нашей половине где-то вдали лежит игрок гостей. Свистка не было, как я могу не продолжать играть? А откидку мяча игроком “Арсенала” принял за технический брак».